Casinò: sabato 6 giugno la cerimonia del premio Semeria

La cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria vedrà sabato 6 giugno ore 16.00 nel teatro dell’Opera del Casinò l’assegnazione del Premio alla Carriera e dei due Gran Trofei rispettivamente al Maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei più importanti artisti ecclettici italiani, tra i principali animatori dell’arte povera saggista, creatore del “Terzo Paradiso” candidato al Premio Nobel per la Pace.

I gran trofei verranno assegnati Beatrice Luzzi per l’opera “Una famiglia a due piazze” (De Nigris editore) e a Angelo Ferracuti per il romanzo” Il figlio di Forrest gump (Mondadori). Stefano Zangrando riceverà il riconoscimento per la narrativa internazionale per la traduzione dell’opera “Zona Cesarini” di Kurt Lanthaler. (Alphabeta)

“Il Premio Letterario Internazionale “Casinò di Sanremo - Antonio Semeria” si conferma uno dei fiori all’occhiello della programmazione culturale della Casa da Gioco, capace di unire la grande letteratura alle arti in un dialogo di altissimo profilo. Siamo onorati di celebrare il Maestro Michelangelo Pistoletto e il suo messaggio universale di armonia e pace. Accanto a lui, i Gran Trofei arricchiscono un albo d'oro già straordinario. Sabato 6 giugno il Teatro dell’Opera tornerà quindi ad essere il cuore pulsante della cultura non solo celebrando i grandi maestri ma offrendo anche una prestigiosa vetrina ai talenti emergenti della poesia e della narrativa inedita.” Il sindaco avv. Alessandro Mager

“Anche per questa tredicesima edizione abbiamo riscontrato una grande attenzione di scrittori e poeti provenienti da tutte le regioni italiane ma anche da paesi europei testi e silloge che hanno affrontato tematiche importanti, soprattutto legate alla socialità e alle situazioni belliche che portano dolore ed incertezza. L’espressione artistica sostiene nei periodi di crisi e unisce nel medesimo anelito alla convivenza pacifica cercando valori comuni, che condividono sia gli scrittori più affermati che quelli alle loro prime esperienze. Il nostro premio con le sue diverse sezioni offre diversificati momenti di espressione di pregevole qualità. Tanti auguri ai finalisti, ai premiati e ringraziamenti sentiti alle istituzioni che ci sostengono. Tra tutti ricordiamo S.E. il signor prefetto dott. Antonio Giaccari presidente del Comitato d’Onore e il testimonial del Premio il prof. Stefano Zecchi. Condivideremo un’altra bella pagina della storia del nostro Premio Semeria, intitolato ad una personalità che tanto amò e lavorò per la sua famiglia, il Casinò e Sanremo.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha, inoltre, scelto le terne finaliste che si presenteranno davanti alla Giuria popolare, deputata a decretare la classifica finale.

Questi finalisti, in ordine alfabetico della sezione “Poesia Inedita”:

Marco Favoloro con la silloge: Dove la luce resta (Imperia)

Camilla Oschiri per la silloge.” Versi tra le cicatrici (Cuneo)

Gaetano Vari per la silloge Sinfonie d’autunno (Roma)

Per la sezione Narrativa Inedita:

Nestore Falchieri per il romanzo Rimorsi e rimpianti (Milano)

Domenico Romano Mantovani per il romanzo Quelle gocce di pioggia alla finestra (Gorizia)

Giovanni Samperisi per il romanzo “Alzati Africa”. (Agrigento)

Targa Casinò di Sanremo a Roberto Malaguti per l’opera Deserti (Viterbo).

Verranno attribuiti riconoscimenti alle realtà che operano nel settore culturale.

La cerimonia prevista per sabato 6 giugno ore 16.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto del prof, Stefano Zecchi, Paola Monzardo, Francesco De Nicola, Carlo Sburlati, Marino Magliani, Matteo Moraglia, Marco Mauro, Demetrio Brandi e Marzia Taruffi.

Il premio, che si onora della presidenza del prof. Stefano Zecchi, è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita de “I Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Antonio Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli, Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, On. Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani, Pupi Avati, Senatrice Elena Cattaneo, Carlo Miccichè, Claudio Paglieri, Mons. Giulio Dellavite, Carmine Abate, Giuseppe Lupo, Maurizio De Giovanni, Federico Palmaroli, Alessandro Rivali, Silvio Orlando, Mario Maffucci, Raffaele Nigro, Lucia Esposito e Alain Elkann, Roberto Giacobbo, Filippo la Porta.

Premio “Semeria” alla carriera al prof. Giuseppe Conte, al prof. Francesco Sabatini, al prof. Aldo A. Mola, al prof. Vittorio Coletti, al prof. Franco Cardini, Gianni Oliva, Prof. Gian Luigi Beccaria, al dott. Aldo Giovanni Ricci.

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. il signor Prefetto di Imperia, Dott. Valerio Massimo Romeo, il signor Questore dott. Andrea Lo Iacono, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager, l’assessore alla Cultura avv. Enza Dedali, l’Ammiraglio Sergio Liardo, il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino, il Presidente del Gabinetto di Lettura del Vieusseux di Firenze, On. Riccardo Nencini, il dott. Gennaro Sangiuliano, scrittore, saggista, il dott. Demetrio Brandi, direttore artistico del Luccautori, il senatore Avv. Gianni Berrino, l’Assessore alla Cultura, Avv. Enza Dedali, il Provveditore agli Studi di Imperia, prof. Roberto Campagna, il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco, dai consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

La giuria tecnica è così formata: Presidente Matteo Moraglia, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Paola Monzardo Semeria , la dott.sa Donatella Salucci, il dott. Armando Nanei, il dott. Giuseppe Felice Peritore, il giornalista Mauro Mazza, già Direttore del Tg1 scrittore e saggista, il prof. Aldo A. Mola, lo scrittore Mario Baudino, il giornalista Carlo Sburlati, già patron del Premio Acqui Storia, lo scrittore Marino Magliani, il dott. Marco Mauro, medico chirurgo, appassionato storico , l’avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo, il prof. Mauro Grondona, il dott. Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, la dott.sa Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.