Gustavo Zagrebelsky ai Martedì Letterari: memoria, radici e identità nel racconto di una famiglia tra Sanremo e il Novecento (Foto)

Una riflessione sulla memoria, sulle radici familiari e sul significato del ricordare come atto di comprensione più che di semplice ricostruzione del passato. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'incontro che si è svolto questo pomeriggio nella Sala Privata del Casinò di Sanremo, dove il professor Gustavo Zagrebelsky è stato protagonista di un nuovo appuntamento dei Martedì Letterari.

L'occasione è stata la presentazione del volume “Memoria di casa”, pubblicato da Einaudi, in dialogo con la professoressa Stefania Sandra. L'evento, organizzato in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo e con UniTre Sanremo, ha richiamato pubblico e appassionati per ascoltare una delle figure più autorevoli del panorama culturale e giuridico italiano.

Nel libro Zagrebelsky intreccia vicende private e grandi eventi storici, ricostruendo la storia della propria famiglia attraverso un viaggio nella memoria che attraversa generazioni, luoghi e identità differenti. Al centro del racconto vi sono le figure dei genitori, Jean e Lisín, protagonisti di una vicenda che affonda le proprie radici nella Sanremo degli anni Venti e che si sviluppa tra la cultura degli esuli russi e quella della tradizione valdese piemontese.

L'autore accompagna il lettore in una sorta di ritorno alle origini, partendo dai ricordi custoditi nella casa di famiglia per arrivare alle grandi domande che accompagnano il passare del tempo. Ne emerge un racconto intimo e insieme collettivo, nel quale la memoria diventa strumento per comprendere il presente, dare voce a chi non c'è più e rileggere con maggiore consapevolezza le vicende che hanno segnato la storia familiare.

Particolare rilievo assume anche il legame con Sanremo, città nella quale si intrecciano alcune delle vicende narrate nel volume e dove la famiglia Zagrebelsky trovò rifugio dopo gli sconvolgimenti provocati dalla Prima guerra mondiale. Un rapporto con la città dei fiori che torna più volte nelle pagine del libro e che ha reso particolarmente significativo l'incontro ospitato dal Casinò.

Professore emerito di Diritto costituzionale all'Università di Torino, già presidente della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky è autore di numerosi saggi che hanno segnato il dibattito pubblico italiano sui temi della democrazia, della giustizia e dei diritti. Con “Memoria di casa” propone invece un'opera dal carattere più personale, nella quale la dimensione privata diventa occasione di riflessione universale sul rapporto tra passato, identità e appartenenza.

Al termine dell'incontro, il professor Zagrebelsky ha inoltre partecipato a una visita guidata al Cimitero Monumentale di Sanremo, ulteriore momento di approfondimento dedicato alla storia e alla memoria della città.