La Lega Navale Italiana di Sanremo organizza il Vela Day

La Lega Navale Italiana di Sanremo il 30 e 31 Maggio, promosso dalla Federazione Italiana Vela, organizza il VELA DAY, evento pensato per fare scoprire la vela a bambini dai 6 anni, ragazzi ed adulti.

L’evento si svolgerà presso la nostra sede in C.so Salvi D’acquisto 12 a Sanremo nella zona compresa tra i Bagni Morgana e Portosole.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita e alla fine delle due giornate verranno estratti 2 pacchetti da lezioni gratuite.

Per chi parteciperà bisognerà indossare un costume da bagno, maglietta scarpe da spiaggia. In tale occasione si apriranno le iscrizioni per i corsi di vela che inizieranno il 15 Giugno e termineranno a fine settembre.

Per informazioni potete scrivere a: sanremo@leganavale.it oppure chiamare il 373.7389104.



