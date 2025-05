Ecco i primi nomi dell’estate a Sanremo: Shade, Nina Zilli, BNKR44, Chiello e Sarah Toscano. Attesa per un grande artista che ha partecipato all’ultimo Festival

Shade, Caro Wow, Chiello, Sethu, Nina Zilli, Elasi, BNKR44 e Sarah Toscano: ecco i primi grandi protagonisti dell’estate a Pian di Nave, firmata dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni. Una proposta musicale di vero impatto, che saprà trasformare Pian di Nave in un grande palcoscenico, uno spazio di musica ed emozioni che quest’estate ospiterà quasi 60 eventi.

I primi nomi ufficializzati oggi, che si rivolgono ad un target prevalentemente giovanile, si integreranno in una proposta molto ampia e variegata di circa 60 eventi tra musica, talk e intrattenimento che vedrà coinvolte tra le location principali Pian di Nave, piazza Borea d’Olmo, piazza Colombo, l’auditorium Franco Alfano e la Pigna. Inoltre, si avvarrà della programmazione congiunta dell’Orchestra Sinfonica e del Casinò, in un calendario estate 2025 che sarà poi prossimamente presentato nella sua interezza dall’assessorato al Turismo.

E non è tutto: l’assessorato al turismo sta definendo i dettagli della presenza di altri importanti nomi della canzone italiana, tra cui un artista di altissimo livello, che ha partecipato all’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. “L’estate a Sanremo è pronta ad accendersi - dichiara il sindaco Alessandro Mager – e ringrazio l’assessore Alessandro Sindoni e l’ufficio turismo per il grande lavoro, pensato per permettere di far vivere appieno la nostra città a cittadini e turisti. Gli artisti che si esibiranno sul palco di Pian di Nave sapranno coinvolgere anche i più giovani e siamo certi che Sanremo risponderà con entusiasmo”.

“Questi primi nomi si rivolgono ad un pubblico giovane e sono il primo tassello di un calendario eventi molto articolato e variegato – spiega l’assessore Alessandro Sindoni – che abbraccerà più generi e più location, da Pian di Nave a piazza Borea d’Olmo, all’auditorium Franco Alfano. Un programma ricco, con un’offerta di alto livello, pensata per far vivere appieno l’estate ai sanremesi e ai tanti turisti che sceglieranno Sanremo per le loro vacanze. Entro metà giugno presenteremo il calendario estivo nella sua interezza. Nel frattempo, la campagna di marketing di promozione della destinazione, decisa al tavolo del Turismo, è già partita ad inizio maggio”.