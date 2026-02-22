Festival più lungo e diffuso: Sindoni pensa a eventi collaterali, futuro dell’Ariston e ipotesi Palafestival sul mare

Allungare il Festival attraverso gli eventi collaterali? Se ne può parlare. Anzi, è già un'idea nella testa dell'assessore al turismo e manifestazioni Alessandro Sindoni, che pensa alla complessa gestione dell'edizione al via (per quanto di competenza dell'amministrazione di Palazzo Bellevue) ma nel contempo comincia a immaginare il futuro. “Agendo sul contorno, gli appuntamenti collaterali, penso che si possa allungare il periodo festivaliero, qualche giorno prima oppure qualche giorno dopo – conferma Sindoni nella puntata de “L'Intervista” dedicata al Festival – Non solo: c'è addirittura l'idea di allungarlo anche dentro, non proprio la gara canora ma qualche evento da spalmare, magari già a partire dal 2027”.

E sollecitato sull'ipotesi Palafestival che rimbalza da anni, tra suggestioni e complicazioni, l'assessore esprime il suo pensiero: “Per me l'Ariston resta il luogo iconico del Festival, per eccellenza. La Rai, che ha un know-how pazzesco nel gestire la macchina organizzativa, ogni anno ci ripete che avrebbe bisogno di spazi più agevoli per la scenografia, di strutture futuristiche. Io ho in testa una pazza idea per l'Ariston, ma prima devo parlarne con la proprietà (la famiglia Vacchino, ndr). Se poi dovessi indicare un luogo nel caso in cui si dovesse insistere sull'ipotesi Palafestival direi sul mare, non in piazza Colombo”.

Quanto all'impegno del Comune per la manifestazione, concentrato sul concetto di Festival diffuso in città (con una mappa di location e appuntamenti sempre più estesa), Sindoni ringrazia il settore turismo in prima fila ma anche gli altri uffici che contribuiscono alla riuscita della kermesse. E anticipa: “A fronte di carichi di lavoro pesantissimi, bisognerebbe creare una struttura adeguata, dedicata al Festival. Ci stiamo pensando”.