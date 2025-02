Speciale Weekend: asso piglia tutto è la rievocazione storica a Taggia per San Benedetto Revelli ma c’è spazio per molto altro

Da ieri Taggia è entrata nel vivo dei festeggiamenti per la 42ª edizione della Festa di San Benedetto. Un vero è proprio tuffo nel passato che farà tornare indietro nel tempo fino alla giornata del 12 febbraio 1626, data della prima processione in onore di San Benedetto Revelli. La rievocazione storica di San Benedetto commemora il voto fatto dal Parlamento cittadino di Taggia nel 1625, durante la Guerra dei Trent'anni. La città, minacciata dalle ingenti forze nemiche, si affidò alla protezione di San Benedetto, promettendo di dedicargli una festa di ringraziamento ogni anno se l'avesse salvata dalla guerra.

I festeggiamenti sono iniziati ieri con la Messa in abiti d'epoca presso il santuario della Madonna Miracolosa. Questa mattina alle 10 in pizza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini si terrà il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, mentre dalle 15 alle 19.30 in piazza Cavour e piazza Trinità si terrà uno spettacolo di Falconeria, esibizione degli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia e dei Giullari del Carretto che chiuderanno gli spettacoli con giochi di fuochi e accampamento alle 19.30 con la sfilata in via Mazzini e accampamento in Piazza IV novembre. Street food alle 12 alle 20.



Domani, domenica 23, è la giornata clou: alle 9 in piazza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini apriranno gli stand del mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici e dalle 10 alle 22 lo street food. Dalle 9.30 alle 14.00 l’appuntamento è con ambientazioni scenette e coreografie storiche dei Rioni Taggesi con valutazione dei giurati, dalle 14.30 alle 15.30 si terrà l’esibizione degli Sbandieratori e Musici del Sestiere Burgu di Ventimiglia, dimostrazione dei Balestrieri di Ventimiglia e spettacolo di falconeria in piazza Cavour e via Soleri. Alle 15.45 partirà il corteo storico dalla piazza del Colletto con abiti di nobili e popolani unico nel suo genere. Ad aprire il corteo come testimonial della manifestazione sarà Ilaria Salerno, Influencer e Miss Social Liguria 2024 che porterà la Chiave della città in capo al corteo. Il gran finale è previsto alle 16 in piazza Cavour con l’arrivo del Corteo, la lettura delle delibere e la premiazione.

(servizio bus navetta gratuito disponibile per tutti domenica 23 febbraio dalle 9.00 alle 18.00, con partenze dalla vecchia stazione, fermata nuova stazione, direzione centro storico di Taggia).



Eccoci alle segnalazioni di spettacoli teatrali oggi.



Ad Imperia questa sera sono due gli appuntamenti: alle 21.15 si alza nuovamente il sipario al teatro ‘Lo Spazio Vuoto’. In scena per il cartellone della stagione Lukètmi ci sarà Giulia Pont che torna con l’ironia irriverente del nuovo spettacolo ‘Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo’.

In un mondo in cui ancora troppo spesso una donna single è considerata come ‘mancante di un pezzo’, la protagonista lotta contro i pregiudizi della società e della famiglia per affermare sé stessa e i suoi desideri nonostante un padre patriarca, una mamma sessantottina pentita e una zia con l’hobby delle domande inopportune. Nel suo percorso di scoperta di sé stessa si confronta anche con un mondo estremamente avventuroso e talvolta insidioso: l’universo del dating, spesso popolato da ‘casi umani’. Un viaggio nel quale la accompagna una controversa psicologa.

‘Benvenuto al mondo!’ è il titolo dello spettacolo dedicato alla paternità interpretato dal comico Enrico Luparia e messo in scena dall’associazione ARCI ‘Il Campo delle Fragole’ presso la sua sede in Viale Matteotti 33 ad Imperia (ingresso libero). La serata sarà anche l'occasione per presentare il nuovo corso pre e post-parto gratuito dal titolo ‘Famiglia si Fa!’.

Un'ora e mezza di puro divertimento, dove ogni battuta sarà un tributo a tutti i papà là fuori. In fondo, essere papà è la più grande avventura che si possa vivere.

Presso l'ex Chiesa Anglicana di Bordighera oggi alle 21 andrà in scena un monologo dal titolo ‘Moi’ di Chiara Pasetti dedicato alla scultrice francese Camille Claudel, interpretata da Lisa Galantini per la regia di Alberto Giusta.

Una storia di violenza, quella di Camille Claudel, di reclusione forzata, abbandono e isolamento voluti dalla sua stessa famiglia. Ma anche di talento, arte, passione. Una storia temporalmente distante da noi ma in fondo non così diversa da tante, troppe, che accadono ancora oggi, non soltanto alle donne.



Ecco quelli di domani.



Al teatro comunale di Ventimiglia alle 17 di domani andrà in scena la beneficenza con 'Pasta, amore e polizia' di Maura Polito, una commedia brillante, piena di equivoci e tutta da ridere, che parla delle diversità e ci racconta cosa vuol dire essere ‘diversi’ e sentirsi discriminati ai giorni nostri. Che significa essere diverso? E soprattutto, diverso da chi? Davvero siamo in una società inclusiva, oppure siamo ancora molto lontani dall'essere tutti uguali?

Carla rientra a casa, dopo una giornata di lavoro, sperando di passare una serata tranquilla con la sua compagna Federica e il figlio di lei Ludovico, ma non sa che, quest'ultima, ha organizzato una cena di famiglia che si prospetta tutt'altro che tranquilla! Tra un via vai di personaggi improbabili quanto divertenti e situazioni rocambolesche, le due protagoniste dovranno trovare il modo di sopravvivere alla serata.

Presso il palazzo comunale di Pieve di Teco domani alle 17 si svolgerà la performance teatrale ‘Cronache gotiche’. L'evento è organizzato per sostenere la raccolta firme dei Luoghi del cuore FAI a favore del complesso monumentale degli Agostiniani di Pieve di Teco e del relativo progetto di restauro. Lo spettacolo, a cura del Teatro Gotico, è scritto e diretto da Giovanna Amoroso. Nel cast Francesca Servetti e Silvano Laureri. Musiche originali di Daniele Oliveri. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.



Ora segnaliamo tre diverse tipologie di spettacoli musicali. A Sanremo l’Orchestra Sinfonica terrà questo pomeriggio alle 18, al Teatro dell’Opera del Casinò, un concerto dal titolo ‘Virtuosismo mirabolante e idee innovative’ diretto dal M° Simon Pavlov, con la partecipazione del violinista Andrey Baranov, un solista d’eccezione pluripremiato, considerato uno dei musicisti di maggior successo della sua generazione, con una carriera eccezionale come solista e partner di ensemble sui palchi e nei festival principali in Europa, Nord e Sud America, Africa e Asia. Le musiche che verranno eseguite sono quelle di Johannes Brahms e di Camille Saint-Saëns.

Al teatro Salvini di Pieve di Teco alle 21.00 di questa sera arriva Francesco Tricarico. Dopo la commovente performance al Festival della Canzone di Sanremo 2025 appena trascorso con il brano ‘Io sono Francesco’ in occasione della serata delle cover e dei duetti, in cui si è esibito con Francesco Gabbani, Francesco Tricarico salirà sul palco del teatro più piccolo d'Europa con lo spettacolo ‘Buonasera, io sono Tricarico - Teatri Tour 2025’.

Il nuovo live, nel quale Tricarico è accompagnato da Michele Fazio al pianoforte, non è solo un concerto, non è semplicemente un reading, ma è un concept show musicale, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti suoi o altrui, condivide pensieri limpidi e intimi, suona il flauto, canta le sue canzoni fra lucida follia e spiazzante razionalità (Vita Tranquilla, Il Bosco delle Fragole, A Milano non c’è il mare, 3 colori, Abbracciami Fortissimo, La situazione non è buona fra le più note).

Alle 17.30 di domani al Teatro dell'Attrito di Imperia va in scena la canzone napoletana con il ‘Quartetto Terra del sol’ formato da Chantalle Allomello, Celine Cellucci, Fabrizio Vinciguerra e Mauro Demoro. Il repertorio è composto da brani della musica napoletana, dalla canzone popolare agli autori più recenti (E. Di Capua, G. Cioffi, R. Falvo, E. Cannio, S. Gambardella, R. Carosone, P. Daniele). Prenotazioni al 320 212 7561.



Nel ventaglio di proposte per questo fine settimana spiccano anche due presentazioni librarie. Presso la sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri al Parasio, alle 16 di oggi è in programma la presentazione del nuovo numero della Rivista di Archeologia, Storia, Arte e Cultura Ligure ‘Ligures’ (19) tenuta dalla professoressa Anna Marchini, mentre domani a Villa Luca in frazione Coldirodi di Sanremo nell’ambito della rassegna ‘La Domenica letteraria’ il curatore Gianmarco Parodi presenta il libro ‘Il nettare magico’ di George Macdonald (Lo Studiolo).



Per concludere segnaliamo numerose feste di Carnevale dedicate ai più piccoli.



Oggi in Piazza Matteotti a Riva Ligure alle 14.30 l’appuntamento è con 'Tutti in bolla a Carnevale', Si tratta di una grande sfilata con premiazione per le categorie per la maschera più bella, più simpatica, più originale oltre a Baby Dance e pentolaccia. Sempre oggi alle 14 Diano Arentino ospiterà i piazza del Comune il Carnevale in maschera.

Domani ai giardini pubblici di Ventimiglia alle 14 andrà in scena il Carnevale 2025 con Zucchero Filato, Pop Corn, Cioccolata Calda, Bugie ecc... oltre a Palloncini, Bing Kenzo Klown, Trucca bimbi, Laser Games. A Vallecrosia domani alle 14.30 l'appuntamento è con un doppio Carnevale per i più piccoli con giochi, animazione e tanto divertimento. L’appuntamento è presso il campetto sportivo della Parrocchia San Rocco e presso Oratorio Don Bosco della Parrocchia Maria Ausiliatrice. Un villaggio di Carnevale e animazione con distribuzione gratuita di zucchero filato è quello che propone Ospedaletti in Piazza Europa. Spostandoci nell’entroterra i borghi che domani festeggeranno il Carnevale saranno Airole e Cosio d’Arroscia. Una festa di Carnevale con gonfiabili, spettacolo di bolle, trucca bimbi, musica, pentolaccia e dolcetti. Piazza S.S. Filippo e Giacomo è la proposta di Airole con partenza alle 14, mentre a Cosio d’Arroscia la festa inizierà alle 15 con cioccolata calda, bugie, pentolaccia e un magic show con il Mago Taz.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l'Agenda Manifestazioni.

