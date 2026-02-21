Nasce “Isola Sanremo”: il nuovo hub creativo del Festival tra musica, cultura e promozione territoriale

In occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana nasce Isola Sanremo, format originale e produzione Scarlatti Management, ideato come hub creativo e spazio di rappresentanza nel cuore pulsante della città.

La manifestazione si svolgerà al Seven Rooftop dell’Hotel Nazionale di Sanremo, a soli 500 metri dal Teatro Ariston, in una posizione strategica nel centro cittadino. Una location esclusiva che, durante il Festival, diventerà punto di incontro tra musica, cultura, informazione e promozione territoriale.

Il network media associato al progetto comprende Avvenire, insieme a TV2000 e Radio InBlu, testate di rilievo nazionale; il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia, con le sue testate RGS, TGS e Gazzetta del Sud; e il canale Instagram Live from Italia, riferimento digitale per interviste e contenuti musicali.

L’area igloo situata nell’attico del rooftop sarà dedicata alla realizzazione di talk e interviste a cura di RGS e Radio InBlu, che seguiranno quotidianamente artisti e protagonisti della settimana sanremese.

Protagonista artistica del progetto sarà Lidia Schillaci, artista di Scarlatti Management, che proporrà live esclusivi e secret concert in una dimensione intima e riservata, pensata per stampa, ospiti e partner.

Il programma culturale prevede la presentazione del libro “Caro Lucio, ti scrivo” di Marino Bartoletti, del libro “Io dico” di Giorgio Faletti, con la partecipazione delle autrici, e del volume “Il mondo che sarà” di Luigi Fontana, figlio del compositore Jimmy Fontana. Un calendario di appuntamenti che rafforza la vocazione di Isola Sanremo come spazio dedicato alla narrazione, alla memoria musicale e al dialogo tra generazioni.

Accanto alla musica e all’editoria, Isola Sanremo ospiterà serate tematiche dedicate alle eccellenze siciliane, con degustazioni di vini, Olio Bontagri, salumi, formaggi e dolci tipici, culminando nella visione del Festival in un contesto esclusivo.

All’interno del progetto prende forma anche “Pizza Sanremo”, format associato organizzato in collaborazione con Catanzaro & Partners – Organizzazione Eventi e Molino Riggi, con la presenza di maestri pizzaioli e degustazioni durante le serate del rooftop. Completa l’esperienza un’esposizione di ceramiche e artigianato siciliano, a testimonianza della volontà di valorizzare territori, identità e tradizioni attraverso un linguaggio contemporaneo.

Numerosi gli sponsor che sostengono il format, tra cui Polara Bibite di Sicilia, Nino Gandolfo Cantine, CNA Liguria, Paolini Cantine, Olio Bontagri, Città di Alcamo, Olivopro Tappeti e Decorazioni, Soadi Caffè, Selvaggia Educata (brand moda) e altre realtà imprenditoriali che contribuiscono a consolidare il valore e il prestigio dell’iniziativa.

Isola Sanremo si configura come una piattaforma integrata di alto profilo, capace di coniugare spettacolo, cultura, comunicazione e promozione territoriale in uno degli appuntamenti mediatici più rilevanti del panorama nazionale.



