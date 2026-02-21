Villaggio del Festival, domani il via a Villa Ormond: è già boom sui social prima del taglio del nastro

Sarà inaugurato domani, domenica 22 febbraio alle ore 15.30, a Villa Ormond, il Villaggio del Festival 2026, spazio ormai consolidato nel panorama della settimana sanremese e diventato negli anni un vero hub di incontro tra musica, informazione, giovani e istituzioni. Non solo area eventi, ma piattaforma di produzione di contenuti, con un palco attivo ogni pomeriggio, ospiti nazionali, passaggi di artisti, talk, seminari dedicati ai giovani e momenti di intrattenimento aperti al pubblico.

L’apertura ufficiale vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali e segnerà l’avvio di una programmazione quotidiana, dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio, con interviste, esibizioni di talenti, ospitate di personaggi pubblici e la trasmissione televisiva pomeridiana, Musica e Calcio. Uno spazio che si conferma casa della Gen Z e spazio di racconto parallelo al Festival, capace di unire dimensione territoriale e visibilità nazionale.

Ma il Villaggio del Festival arriva all’inaugurazione con un risultato già significativo: il progetto è infatti un vero e proprio boom sui social. I dati aggregati tra Facebook e Instagram parlano di 2 milioni di visualizzazioni e oltre 100mila interazioni complessive, numeri ai quali si aggiunge una media di oltre mille utenti giornalieri che seguono e interagiscono con i contenuti pubblicati sui canali ufficiali.

Risultati particolarmente rilevanti in un contesto come quello della settimana del Festival, dove l’offerta mediatica è vastissima e l’attenzione del pubblico si divide tra centinaia di eventi paralleli. A rafforzare il quadro si aggiungono i risultati della comunicazione su giornali, spot e trasmissioni televisive, capaci di generare ulteriori circa 2 milioni di visualizzazioni.

Il Villaggio del Festival dimostra così di saper costruire una propria identità riconoscibile e una community attiva, capace di generare attesa e coinvolgimento prima ancora del taglio del nastro. Una strategia comunicativa integrata, che unisce contenuti live, anticipazioni, backstage e storytelling quotidiano, con un’attenzione particolare al pubblico più giovane.

Domani alle 15.30 l’inaugurazione ufficiale aprirà dunque una settimana che, dati alla mano, è già partita con il piede giusto. Il Villaggio del Festival si conferma non solo luogo fisico di aggregazione, ma piattaforma mediatica in grado di amplificare il racconto del Festival in chiave contemporanea e partecipata.