Sanremo accende i motori del Festival: una città in movimento tra musica, eventi e tradizioni

Sanremo entra ufficialmente nella sua settimana più attesa. Le luci del Festival iniziano a riflettersi sulla città già da sabato 21 febbraio, quando il Palafiori apre le porte a Casa Sanremo 2026, il grande salotto della kermesse, attivo dalle 9 alle 2 di notte con interviste, talk, showcase, presentazioni e dirette streaming. Un flusso continuo di appuntamenti che accompagnerà il pubblico fino al 28 febbraio.

Nel cuore della città, l’atmosfera festivaliera si intreccia con la musica dal vivo: alle 18, in piazza Colombo, il Grande opening del Suzuki Stage porta sul palco Andrea Heros, SOLØ e Matsby, vincitori di Area Sanremo 2025, con la special guest Senza Cri e l’energia degli Urban Theory. E mentre la città si prepara alla grande settimana, Villa Ormond si anima domenica alle 15.30 con l’apertura ufficiale del Villaggio del Festival, uno degli spazi simbolo della manifestazione.

La festa si sposta poi sul mare: sempre domenica, dalle 17 alle 22, la Costa Toscana ospita l’Opening Party benefico a favore dell’Istituto Gaslini, tra fuochi piromusicali, cocktail, charity dinner e il party firmato Deejay Time. A chiudere la giornata, alle 18, lo spettacolo piro‑musicale organizzato dal Comune e da Costa Toscana illumina il Porto Vecchio.

Gli ultimi colori del Carnevale

Il Carnevale non si arrende all’arrivo della settimana festivaliera e continua a lasciare scie di musica, coriandoli e allegria in tutta la provincia. A Ventimiglia, il pomeriggio di sabato si accende sul Belvedere Resentello, dove i più piccoli diventano protagonisti tra giochi, esibizioni e l’immancabile pentolaccia che scandisce ogni festa tradizionale. È un Carnevale semplice, di piazza, fatto di costumi colorati e risate, che richiama famiglie e curiosi.

Un po’ più a est, Diano Marina sceglie invece un’atmosfera più notturna: il Carnevale By Night trasforma il centro cittadino in un grande palcoscenico all’aperto, tra musica e luci, fino all’arrivo di DJ Fargetta che, dalle 21, trascina la piazza in un vortice di energia anni ’90 e ritmi contemporanei. Un modo diverso di vivere la festa, più urbano e vibrante, che richiama un pubblico trasversale.

A Dolceacqua, il Carnevale mantiene il suo carattere più genuino e comunitario. Nel cuore del borgo, piazza Mauro si riempie di bambini e famiglie per un pomeriggio di animazione, battaglie di coriandoli e giochi tradizionali. La pentolaccia, colma di caramelle, resta il momento più atteso, mentre i gonfiabili aggiungono un tocco di festa moderna a un appuntamento che conserva il sapore delle tradizioni di paese.

La domenica, infine, Ventimiglia torna protagonista con un Carnevale che guarda al futuro e alla sostenibilità: il Ciclo‑Carnevale, all’Oasi del Nervia, invita tutti a lasciare l’auto a casa e a raggiungere l’evento in bicicletta e… in maschera. Tra laboratori naturalistici, prove di e‑bike, giochi classici e attività per bambini, la festa si trasforma in un’occasione per vivere il territorio in modo diverso, più lento e consapevole, senza rinunciare al divertimento.

Il fine settimana non vive soltanto di Festival e Carnevale: in tutta la provincia si muove un ricco mosaico di appuntamenti culturali, musicali e teatrali che raccontano la vivacità del territorio.

Teatro

La scena teatrale si accende già sabato sera a Imperia, dove il Teatro Cavour ospita Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, portato in scena da un cast di primo piano guidato da Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia. Poco distante, alla Casa del Popolo di Oneglia, Alessandra Catalano propone il suo Da Nord a Sud – Andata e Ritorno, un viaggio di teatro‑canzone che intreccia musica e racconto. Sempre a Imperia, ma al Teatro dell’Attrito, Mauro Vero e Paolo Ballardini conducono il pubblico attraverso un percorso musicale che diventa narrazione: Guitar Story, un omaggio allo strumento più popolare al mondo, tra rock, blues, classica e jazz. L’entroterra non resta indietro: a Diano Castello, il Teatro Concordia accoglie la compagnia Amici del Teatro con la commedia Arsenico e Vecchi Merletti, un classico intramontabile che continua a divertire generazioni.

La domenica, invece, il teatro si fa riflessione: al Teatro dell’Attrito di Imperia va in scena Ancora, il monologo di Luisa Vassallo che affronta con delicatezza e forza il tema delle guerre e delle loro assurdità. A San Lorenzo al Mare, il pomeriggio si colora di fiaba al Teatro dell'Albero con La Ragazza con il Cappuccetto Rosso, spettacolo per famiglie che si conclude con una merenda condivisa insieme agli attori. La domenica sera porta con sé anche un appuntamento attesissimo: al Teatro Comunale di Ventimiglia arrivano Ale & Franz con Capitol’ho, il nuovo spettacolo che ripercorre trent’anni di carriera del celebre duo comico, tra sketch, ricordi e improvvisazioni.

Musica

La musica accompagna il weekend con atmosfere diversissime. Sabato pomeriggio, a Sanremo, l’Ex Oratorio di Santa Brigida ospita il concerto barocco Il Barocco (quasi) senza Vivaldi, con l’Orchestra Sinfonica diretta da Giancarlo De Lorenzo e la voce del soprano Albertina del Bo. La sera, Villa Zirio apre le sue porte per un viaggio sonoro che unisce mondi lontani: Da Mozart a Piazzolla, con il violino di Paolo Ardinaghi e il pianoforte di Sena Fini.

Domenica, invece, Imperia si trasforma in una grande pista da ballo grazie ai Disco Inferno, protagonisti di Oltre le Gru Live al Palatenda di Banchina Aicardi, un concerto gratuito che attraversa la storia della disco music dagli anni ’70 a oggi. Per chi preferisce atmosfere più intime, il Teatro Salvini di Pieve di Teco propone L’Europa Romantica, un raffinato concerto per pianoforte e flauto che attraversa Donizetti, Schumann, Schubert, Fauré e Rossini.

Bambini e famiglie

Il weekend offre anche momenti pensati per i più piccoli. Sabato mattina, la Biblioteca Civica di Sanremo ospita la caccia al tesoro letteraria Di cosa è fatto un abbraccio?, un percorso emozionale dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. Domenica, invece, piazza Chierotti ad Arma di Taggia si anima con il Thinking Day, la giornata dedicata ai valori dello scoutismo, tra giochi, costruzioni e attività condivise.

Libri e gastronomia

La cultura incontra la tavola sabato a Sanremo, dove Claudio Porchia presenta il suo libro Sanremo Story al Villaggio dei Fiori. La serata prosegue con una cena‑evento che unisce cucina e narrazione: piatti firmati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor si intrecciano con lo storytelling dell’autore, in un viaggio tra musica, memoria e tradizioni gastronomiche.

A fare da filo conduttore all’intero weekend è lo shopping festoso di “Salti di gioia a Sanremo”, che sabato e domenica, dalle 9.30 alle 19.30, anima vie e piazze del centro con negozi aperti, offerte speciali e un clima già intriso dell’energia festivaliera. Un modo per vivere la città tra musica, vetrine e atmosfera di festa, mentre Sanremo si prepara a entrare nel vivo della sua settimana più luminosa.

