Arte e artigianato, "Voci di donna" in mostra nel centro storico di Ventimiglia (Foto)

Una settimana dedicata all’universo femminile, raccontato attraverso l’arte. Dal 1° all'8 marzo l'ex chiesa di San Francesco a Ventimiglia Alta ospiterà una mostra collettiva di arte e artigianato: "Voci di donna".

Il vernissage inaugurale è previsto il 1° marzo alle 17 ma la mostra, a ingresso gratuito, si potrà ammirare dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 10 mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. "Si tratta di un percorso corale che intreccia pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole, dando forma alle molteplici sfumature della donna: forza e fragilità, memoria e visione, radice e trasformazione" - fanno sapere gli organizzatori - "Non una semplice celebrazione ma un viaggio fatto di emozioni, ascolto e bellezza condivisa nel cuore suggestivo di Ventimiglia Alta".