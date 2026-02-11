Ventimiglia, "Calandre il sentiero ritrovato" di Saverio Chiappalone in mostra a Cala del Forte

Un cammino inciso nella roccia, sospeso tra mare e cielo. "Calandre il sentiero ritrovato" sarà il tema della mostra fotografica di Saverio Chiappalone in esposizione nella sala polifunzionale a Cala del Forte a Ventimiglia dal giorno di San Valentino.

L'inaugurazione ufficiale della mostra a ingresso libero, proposta in collaborazione con il comune di Ventimiglia e Cala del Forte, sarà, infatti, sabato 14 febbraio alle 11 in occasione della riapertura del sentiero che dal porto turistico Cala del Forte, alla Marina, conduce alla nota spiaggia sabbiosa delle Calandre.

Le fotografie che verranno esposte custodiscono la memoria del cammino che conduce alle Calandre, ne raccontano la storia e lo riportano al centro del paesaggio e della città. La mostra potrà essere visitata da cittadini e turisti il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 alle 21, dal lunedì al giovedì, invece, solo su appuntamento contattando lo 018433109 o il 3468400609.