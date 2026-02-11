Ventimiglia, riapre il sentiero dal porto alle Calandre: l'inaugurazione sarà a San Valentino

Sarà sabato 14 febbraio, alle 11, l'inaugurazione ufficiale del sentiero delle Calandre a Ventimiglia. Cittadini e turisti potranno, perciò, riutilizzare il percorso, rimasto chiuso per molti anni, che dal porto turistico Cala del Forte, alla Marina, conduce alla nota spiaggia sabbiosa delle Calandre.

L'intervento, concordato durante l'amministrazione Scullino, è stato portato avanti dall'amministrazione Di Muro e grazie ai lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa il vecchio sentiero, inaccessibile da anni, sarà dunque riaperto al pubblico. Verrà inaugurato il giorno di San Valentino per identificarlo come 'passeggiata degli innamorati'.

"Un momento importante per la nostra città, che restituisce alla cittadinanza e ai turisti uno dei percorsi più suggestivi della nostra città" - dice l'Amministrazione Di Muro - "Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni con il programma dettagliato della giornata. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare".