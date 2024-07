Ciclabile, sentiero delle Calandre e via Iulia Augusta a Ventimiglia: affidata la progettazione per tre interventi

Affidata la progettazione per realizzare il collegamento della ciclabile tra la stazione ferroviaria e la ciclovia Pelagos, la chiodatura e messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sul sentiero delle Calandre e sistemare la via Iulia Augusta. Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Tre importanti progetti che l'Amministrazione Di Muro intende realizzare. "Nell’ambito del progetto europeo 'Natura e cultura per tutti - NAT CULT 2', in questi giorni abbiamo affidato la progettazione di tre attesi interventi che questa Amministrazione intende realizzare" - fa sapere il primo cittadino.

Interventi, tra l'altro, molto attesi dai cittadini. "Si tratta del collegamento della ciclabile tra la stazione ferroviaria e la ciclovia Pelagos - svela il sindaco Di Muro - della chiodatura e messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sul Sentiero delle Calandre e della sistemazione della Via Julia Augusta".