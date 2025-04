Sanremo: incontro sui 'Premi produzione', Fisascat-Cisl "Il Sindaco Mager appoggia la variazione contrattuale"

Incontro della Fisascat Cisl, alla presenza del segretario regionale della Liguria Massimiliano Scialanca e del segretario aziendale del Casinò Marilena Semeria, con il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

Tra i vari temi trattati quello che stava più a cuore per una veloce risoluzione ha riguardato il pagamento del ‘Premio Produzione’ per i nuovi assunti, si è potuto evincere che da parte delle organizzazioni sindacali non vi fosse alcuna volontà di congelarlo e che tenendo conto degli ottimi risultati che il Casinò di Sanremo sta ottenendo, soprattutto negli ultimi due anni, sarebbe opportuno che non ci fossero differenze retributive sui premi legati alla produttività.

Il sindacato ha confermato che il primo cittadino si è dichiarato totalmente d’accordo sull’appoggiare la variazione contrattuale che permetterà a tutti di percepire il premio, ed in accordo con la Fisascat Cisl di rimandare la discussione all’insediamento dell’imminente nuovo consiglio di amministrazione.

“La nostra organizzazione sindacale – dicono Scialanca e Semeria - non può far altro che rilevare l’attenzione che questo Sindaco sta avendo sull’azienda più importante, sia a livello di immagine che economico, della nostra città. Siamo certi che in futuro si possa, lavorando di concerto tra proprietà ,consiglio di amministrazione e organizzazioni sindacali, consolidare e migliorare i fondamentali della nostra azienda, con l’impegno di tutti i lavoratori della casa da gioco”.