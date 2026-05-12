Ospedaletti avvia le gare per le concessioni balneari: proroga tecnica agli attuali gestori fino al 2026

Il Comune di Ospedaletti accelera sul futuro delle concessioni demaniali marittime. La Giunta comunale ha approvato la delibera con cui viene dato l’indirizzo per l’avvio delle gare pubbliche relative agli stabilimenti balneari e alle strutture turistico-ricettive presenti sul litorale cittadino, prevedendo allo stesso tempo una proroga tecnica agli attuali concessionari fino al 31 dicembre 2026.

Il provvedimento arriva al termine di un lungo percorso normativo e giurisprudenziale che negli ultimi anni ha interessato le concessioni demaniali marittime, tra direttive europee, sentenze del Consiglio di Stato e interventi del Governo italiano. La delibera richiama infatti il principio ormai consolidato secondo cui le proroghe automatiche delle concessioni risultano incompatibili con il diritto europeo e con le norme sulla concorrenza.

Nel documento approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Daniele Cimiotti viene sottolineato come il Comune intenda procedere “alla conclusione e pubblicazione dei bandi per l’affidamento delle superfici in concessione demaniale marittima presenti sul territorio di Ospedaletti con finalità turistico ricettive”.

Parallelamente, l’amministrazione ha deciso di mantenere in essere gli attuali concessionari attraverso una proroga tecnica motivata dalla complessità del quadro normativo nazionale ancora in evoluzione. La proroga viene considerata necessaria per garantire sicurezza, pulizia, manutenzione e continuità dei servizi lungo il litorale cittadino.

Nel testo della delibera si evidenzia inoltre che il Governo, con il decreto legge n. 32 del marzo 2026, sta lavorando a un modello uniforme per le procedure di affidamento delle concessioni balneari su tutto il territorio nazionale. In attesa delle linee definitive, il Comune intende quindi predisporre gli atti necessari per arrivare alle gare entro i termini previsti dalla normativa.

Restano confermati anche gli indirizzi qualitativi già approvati nei mesi scorsi per i futuri bandi. Tra gli obiettivi indicati dall’amministrazione figurano la riqualificazione delle strutture balneari, il miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità, il potenziamento delle opere di difesa costiera e una maggiore fruibilità delle spiagge anche fuori dalla stagione estiva.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla valorizzazione del territorio attraverso servizi turistici integrati, qualità architettonica delle strutture e promozione delle tradizioni locali.

La delibera approvata dalla Giunta comunale stabilisce quindi due punti centrali: da un lato l’avvio delle procedure pubbliche per le nuove concessioni, dall’altro la continuità temporanea delle attuali attività balneari fino alla definizione completa del nuovo assetto normativo nazionale.