Sanremo: partiti i lavori in Piazza della libertà a Poggio (Foto)

Dopo una lunga attesa, il cantiere in Piazza della libertà nella frazione di Poggio hanno preso ufficialmente il via. Nel corso della mattinata il personale addetto ha iniziato i lavori, procedendo alle operazioni di rottura dell'asfalto nella zona, così da andare in seguito a ricostruire la zona implementando spazi verdi e panchine, senza dimenticare l'opera studiata per celebrare la Milano-Sanremo, la classicissima di ciclismo.

Fin dal mattino il trapano ha iniziato a colpire l'asfalto per scavare e avviare le operazioni, attirando un discreto numero di passanti che si sono fermati a osservare l'avvio del cantiere, con i negozi e le attività intorno alla zona che sono diventati palcoscenico di discussione in merito, tra chi è contento che i lavori siano finalmente iniziati e chi si chiede quanto possano durare e che volto avrà la piazza alla fine, oltre a qualcuno che sottolinea come i lavori non siano particolarmente rumorosi, considerando che si sta pur sempre parlando di un trapano che sta bucando l'asfalto (anche se in momento di preoccupazione c'è stato, a causa di un blackout che ha coinvolto l'intera zona, per fortuna immediatamente risolto).

In linea generale c'è soddisfazione per l'inizio di un lavoro che ormai da quasi due anni aspettava di partire, dopo la conferenza dei servizi di agosto 2023 che aveva approvato il piano per la riqualificazione dell'area, puntando a consegnare ai residenti un punto ritrovo più attrattivo e moderno, con la presenza del verde e un occhio anche all'accessibilità, cercando di andare a ricavare nel corso delle operazioni alcuni posteggi auto da riservare alle persone disabili e celebrando, come detto, la storia della Milano Sanremo con un'opera scultorea a essa dedicata.

L’intervento di Poggio, dal costo di 300mila euro, è interamente finanziato dalla Regione nell’ambito del recupero funzionale ed estetico della piazza che ha vinto il bando del ‘Programma Regionale di Rigenerazione Urbana’.

(Nelle foto allegate, oltre al cantiere, anche alcune immagini del rendering del progetto)