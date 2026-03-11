Sanremo Verde, rimodulata la strategia: nuove risorse per Pian di Poma e via Cotta

Prosegue il percorso del progetto “Sanremo Verde”, l’iniziativa dedicata allo sviluppo del verde urbano e alla riqualificazione sostenibile di alcune aree cittadine, finanziata attraverso i fondi del Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027. La giunta comunale ha infatti approvato una serie di variazioni legate alla rimodulazione della strategia complessiva, con modifiche al quadro generale di spesa e alla programmazione degli interventi.

Le variazioni hanno previsto l’imputazione di nuove risorse su tre specifici interventi. Due di questi riguardano l’area di Pian di Poma: in particolare via Grande Torino e il parcheggio della zona. Il terzo intervento interessa invece via Cotta.

La presenza di queste nuove priorità ha reso necessario riequilibrare il quadro economico del progetto. Per reperire le risorse necessarie, l’amministrazione ha individuato alcuni interventi inizialmente previsti che verranno accantonati, almeno temporaneamente, a causa di diverse criticità emerse nella fase preliminare. Si tratta nello specifico delle opere previste in via privata Scoglio e nell’area dell’ospedale.

"SaNremo VERDE" è un progetto di sviluppo del verde urbano che prevede l'inserimento di nuovi alberi, la creazione di aiuole e la valorizzazione delle aree verdi esistenti in città, finanziato grazie ai fondi regionali del Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027, finalizzato a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile nelle aree urbane medie. Si muovono quindi i primissimi passi per le migliorie esterne, in attesa che prendano il via quelli che sono gli interventi davvero attesi per l'area, ovvero gli interventi interni, a cominciare dalla revisione del regolamento per passare poi agli investimenti.