 / Politica

Politica | 11 marzo 2026, 13:51

Sanremo avvia l’iter per l’affidamento delle spiagge libere attrezzate Arenella e Bussana Levante

La giunta approva la delibera per raccogliere le manifestazioni d’interesse: affidamenti fino a fine 2026 per Arenella e fino a settembre per Bussana Levante. L’assessore Artusi: “Passo necessario per un piano organico di riqualificazione del litorale”

Lucia Artusi

Lucia Artusi

La giunta comunale di Sanremo ha approvato la delibera con cui, attraverso la raccolta delle manifestazioni di interesse, si apre l'iter per l'affidamento della gestione tecnica delle spiagge libere attrezzate Arenella e di Bussana Levante.

In particolare, la spiaggia Arenella sarà affidata fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di una proroga tecnica fino al successivo 31 marzo, mentre quella per Bussana Levante scadrà il 30 settembre di quest'anno, prorogabile eventualmente di un ulteriore mese.

"L'affidamento avverrà tramite una procedura ad evidenza pubblica - spiega l'assessore al demanio marittimo Lucia Artusi - Il termine, legato a questa sola stagione balneare e a fine anno, è stato fissato per allineare queste spiagge con le altre in scadenza nel 2027. In tale maniera si potrà poi procedere con un piano organico e uniforme, per una riqualificazione complessiva del litorale".

La medesima procedura non può essere attuata per la spiaggia Tiro a Volo Ponente, in quanto risulta ancora pendente un ricorso giudiziale.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium