A Ventimiglia incontro su "Le ragioni del Sì: un referendum per il futuro" (Foto)

"Le ragioni del Sì: un referendum per il futuro" sarà il tema la centro dell'incontro che verrà proposto sabato 14 marzo alle 17 a Cala del Forte.

L'incontro vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio, il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, l’assessore regionale Marco Scajola e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. Durante l’incontro interverranno Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia, Massimiliano Salini, vicepresidente del PPE al Parlamento Europeo. Il cuore dell'evento saranno gli interventi tecnici sulla riforma dell'avvocato penalista Beatrice Rinaudo e del dottor Antonio Rinaudo, già pubblico ministero della DDA della Procura di Torino, nonché vicepresidente del comitato "Cittadini per il Sì". In veste di moderatrice vi sarà la dottoressa Mara Cilli.