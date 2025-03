Sanremo: nessuno 'strappo' del Pd con la maggioranza Mager, il partito va avanti ma chiede una verifica politica

Nessuno strappo con l’Amministrazione guidata da Alessandro Mager, ma solo la richiesta di un incontro a breve per fare una verifica politica e sulle pratiche amministrative che sono in atto.

Queste le risultanze della riunione che si è svolta ieri a Sanremo, alla presenza delle massime cariche cittadine e provinciali del Partito Democratico. Nei giorni scorsi erano più volte trapelate voci di un presunto distacco del Pd dall’Amministrazione Mager, sia per la decisione di tre Consiglieri di maggioranza di tesserarsi per Forza Italia ma anche per la presunta possibilità di affidare la presidenza della Casinò Spa a Giuseppe Di Meco.

Alcuni esponenti del partito avevano fatto trapelare qualche ‘mal di pancia’ ma, alla fine, la riunione di ieri sera conferma la compartecipazione attiva del partito all’attuale amministrazione, come sancito nell’accordo elettorale, in occasione del ballottaggio, insieme agli alleati del centrosinistra che avevano sostenuto la candidatura di Fulvio Fellegara a Sindaco.

“Non c’è mai stata l’ipotesi di uscire dalla maggioranza – è stato evidenziato nell’incontro di ieri - e permane la volontà di procedere nel progetto iniziato a giugno. È comunque importante fare un confronto sulle importanti pratiche della città. Vogliamo contribuire all’amministrazione della città e dire la onstra in una maggioranza che ha una stella comune, fissata nel programma condiviso al ballottaggio”.