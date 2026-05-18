Sanremo, Strada Maccagnan, sicurezza e manutenzione: interpellanza in consiglio comunale

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia torna a puntare i riflettori sulle criticità del terzo tratto di Strada Maccagnan, presentando un’interpellanza con risposta scritta e orale indirizzata al sindaco e alla giunta del Comune di Sanremo. I consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra parlano di una situazione «grave e pericolosa per la pubblica incolumità», ricordando come la strada rappresenti l’unica via di accesso per oltre dieci nuclei familiari.

Nel documento vengono individuate tre emergenze principali. La prima riguarda il rischio idrogeologico: un tratto di terreno adiacente alla carreggiata mostrerebbe segnali di instabilità e, secondo quanto riportato nell’atto, la tenuta sarebbe garantita "precariamente dalle sole tubazioni idriche". Un forte evento meteorologico potrebbe provocare il cedimento della strada e l’isolamento dei residenti.

Seconda criticità, la mancanza di illuminazione pubblica: nonostante la presenza dei pali, i corpi illuminanti non sarebbero mai stati installati, lasciando la zona completamente al buio e aumentando i rischi per automobilisti e pedoni.

Il terzo punto riguarda un canale di scolo profondo e privo di protezioni per un tratto compreso tra i 50 e i 70 metri. Nell’interpellanza si ricorda che la carenza avrebbe già causato un incidente stradale con gravi danni a un veicolo.

I consiglieri ripercorrono anche la cronologia delle segnalazioni inviate agli uffici comunali e alla Prefettura di Imperia: tra settembre 2025 e gennaio 2026 sarebbero state inviate diverse PEC, seguite da una petizione dei residenti del 10 marzo scorso.

L’interpellanza chiede quindi se l’amministrazione intenda procedere con una perizia geologica urgente, quali siano i tempi per l’installazione dell’illuminazione e se sia previsto un intervento immediato per mettere in sicurezza il canale con barriere protettive.

"Ci sono molte criticità che mi vengono segnalate – ha dichiarato Antonino Consiglio – e addirittura si parla di assenza di interventi dal 1990. Chiedo se siano stati effettuati sopralluoghi, perché su quella strada sono necessari interventi".

Alla richiesta ha risposto l’assessore Massimo Donzella: "Sul rischio idrogeologico gli uffici riferiscono che sono stati effettuati più sopralluoghi e non emergerebbero criticità. Alla luce dell’interrogazione incaricheremo comunque un geologo per ulteriori verifiche, per garantire la sicurezza di tutti. Per l’illuminazione ci siamo confrontati con Dea, che ha confermato la sostituzione degli impianti. L’intervento attuale è provvisorio per ridurre i rischi immediati, ma effettueremo un nuovo sopralluogo per valutare azioni più incisive".