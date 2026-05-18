Polo Nautico, Whale Watching, U Camin du Pipu e spiagge accessibili: Obiettivo Bordighera punta a far diventare attrattivi tutto l'anno mare e costa

Polo Nautico, Whale Watching, U Camin du Pipu e spiagge accessibili: Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, punta a far diventare attrattivi tutto l'anno il mare e la costa.

"Il mare è il fulcro dell’estate bordigotta ma può, e deve diventare, un simbolo attrattivo in ogni stagione, che generi occupazione per i giovani, che racconti la storia e la natura straordinaria del nostro tratto di costa" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Il Santuario Pelagos, tra i più importanti d’Europa per la tutela e la presenza dei cetacei, è parte integrante dello specchio acqueo marino di Bordighera. Va incentivato. Il lungomare Argentina è stato risanato di recente ma merita ulteriore attenzione, lo stesso approdo turistico è sottoutilizzato. Per questo diventa necessario, ad esempio, predisporre un Polo nautico al porto al quale facciano riferimento gli sport del mare quali vela, canottaggio, snorkeling, nuoto, apnea. Siamo pronti a realizzare il progetto includendo una scuola integrata e il rilancio del Club Nautico e dello Yach Club Sant’Ampelio. Il porto come punto di accesso della Blue economy, non solo come ormeggio".

Obiettivo Bordighera intende promuovere anche il ritorno del servizio di whale watching "per offrire ai cittadini e ai turisti l’esperienza unica di osservare i cetacei nel Santuario Pelagos. Nel contempo introdurre nelle scuole elementari e medie il programma didattico 'Missione Pelagos' per costruire una cultura del mare tra i più giovani".

Fra i percorsi più caratteristici in città anche U Camin du Pipu. "Va ripristinato dal lungomare all’Arziglia" – dice Obiettivo Bordighera - "mettendolo in sicurezza e riqualificandolo. Un collegamento che unisce il mare alle attrazioni naturalistiche dell’entroterra, come le alture di Montenero, il percorso del Beodo e i Giardini Winter".

"Necessario anche rendere accessibili a tutti le nostre spiagge – prosegue la squadra che fa capo a Sattanino - "Vanno incrementate le passerelle che consentano ai disabili di raggiungere la battigia. Vengano utilizzati i bandi per le concessioni demaniali come strumenti per migliorare la qualità dei servizi e tutelare le spiagge libere esistenti, evitando nuove concessioni che le riducano".

"Il mare è il nostro patrimonio più prezioso" – dice Davide Sattanino - "Dobbiamo restituirgli tutto il valore che merita, per chi vive qui e per chi viene a soggiornarvi. Il mare di Bordighera ha tutto per essere una destinazione straordinaria in ogni mese dell’anno. Manca solo un’amministrazione che lo tratti come tale".