Confesercenti Imperia rinnova i vertici nel segno di Calvino: Sergio Scibilia presidente, spazio ai giovani

Si è svolta nello storico scenario del Villaggio dei Fiori di Sanremo l’assemblea provinciale di Confesercenti, chiamata a rinnovare la propria classe dirigente per i prossimi quattro anni. Un appuntamento che ha scelto di ispirarsi alla figura di Italo Calvino, autore simbolo del Novecento profondamente legato alla città dei fiori, ponendo al centro i valori della comunità, della partecipazione e della crescita collettiva.

Alla guida dell’associazione è stato eletto Sergio Scibilia, imprenditore turistico ventimigliese e libero professionista, da oltre quarant’anni impegnato nell’attività familiare nel settore dell’accoglienza. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, ci sarà Erika Martini, psicologa del lavoro e presidente provinciale di Impresa Donna.

La nuova giunta provinciale sarà inoltre composta da:

Roberta Minutolo , presidente provinciale di Aigo e imprenditrice turistica;

, presidente provinciale di e imprenditrice turistica; Francesco Belgrano , presidente provinciale di Federpubblicità e consulente digitale;

, presidente provinciale di e consulente digitale; Leonardo Ceresi, presidente provinciale di Assohotel e albergatore.

A coordinare il lavoro quotidiano della squadra sarà il nuovo segretario provinciale di Confesercenti, Jacopo Lagorio, affiancato da uno staff operativo. Confermata inoltre nel ruolo di responsabile della segreteria tecnica del presidente Tiziana Porro. Nel corso dell’assemblea è stato conferito anche un importante riconoscimento a Emilio Cordeglio, storico dirigente e agente di viaggio, nominato Presidente Onorario “per il prestigio professionale esercitato sia nella propria azienda sia all’interno dell’associazione di categoria”.

Uno sguardo particolare è stato rivolto anche alle nuove generazioni con la nomina di Mattia Petrini, primo coordinatore provinciale dei Giovani Imprenditori Confesercenti. L’assemblea ha infine voluto richiamare il pensiero di Calvino attraverso il protagonista de Il barone rampante, Cosimo Piovasco di Rondò, simbolo di una visione associativa capace di rafforzare l’individuo e valorizzarne le capacità. “Le associazioni rafforzano l’individuo, offrono la gioia di scoprire la bontà altrui e si contrappongono al cinismo dell’isolamento”, è stato il messaggio scelto come filo conduttore della nuova stagione di Confesercenti, all’insegna della fiducia e della collaborazione.