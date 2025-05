Ospedaletti, nuove regole per il parcheggio coperto “Comparto Uno”: abbonamenti, orari e sanzioni

Il Comune di Ospedaletti ha approvato il nuovo regolamento per la gestione del parcheggio coperto “Comparto Uno” di via Cavalieri di Malta. Con una delibera della Giunta comunale, datata 10 aprile, è stato stabilito un insieme di norme volte a disciplinare in modo più chiaro e funzionale l’utilizzo dei 156 posti auto distribuiti su due piani seminterrati della struttura.

Il parcheggio non è custodito e resta sotto la diretta gestione dell’amministrazione comunale. Gli utenti possono usufruire della sosta temporanea o sottoscrivere abbonamenti settimanali, bisettimanali, mensili, trimestrali e annuali. Le tariffe, definite ogni anno dal Comune, sono consultabili all’interno e all’esterno del parcheggio, oltre che sul sito istituzionale.

Il parcheggio è accessibile dalle 7 alle 24 nel periodo tra il 1° aprile e il 31 ottobre e in occasione di manifestazioni e festività importanti, mentre dal 1° novembre al 31 marzo l’orario è ridotto dalle 7 alle 20. Al di fuori di questi orari, si può entrare o uscire solo con un apposito telecomando, disponibile per gli abbonati mensili, trimestrali e annuali dietro cauzione di 50 euro.

I pagamenti per la sosta possono essere effettuati al parcometro oppure tramite le app EasyPark o MyCicero. Gli abbonamenti possono essere richiesti presso l’Ufficio Patrimonio in via XX Settembre o via PEC all’indirizzo: comune@pec.comune@ospedaletti.im.it. L’obbligo di esporre il tagliando dell’abbonamento sul cruscotto è tassativo: in caso contrario, scatterà la sanzione prevista dal Codice della Strada.

Il regolamento impone anche norme di comportamento all’interno della struttura: è vietato fumare, sporcare, dormire, accendere fiammiferi o accendini, e accedere con veicoli a gas o superiori ai 2 metri di altezza. Non è permesso chiudere il proprio posto con materiali di alcun tipo né bivaccare all’interno dell’area.

Con l'approvazione del regolamento, il Comune punta a garantire un uso ordinato, efficiente e sicuro di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità cittadina, soprattutto in vista della stagione turistica estiva.