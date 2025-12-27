Sanremo in festa: da oggi la città si anima dopo il Natale tranquillo, sold out negli hotel e città in festa per il Capodanno 2026

Dopo le giornate natalizie e di Santo Stefano, tradizionalmente tranquille nel centro storico e sulle vie principali di Sanremo e delle città costiere della Riviera dei Fiori, la città si sta preparando a vivere un vero e proprio boom di turismo nel weekend che precede il Capodanno. Fin da oggi, infatti, gli alberghi si stanno riempiendo rapidamente, e secondo le prenotazioni in corso è ormai previsto il sold out per il “ponte” della fine dell’anno, con una forte presenza di visitatori italiani e stranieri desiderosi di festeggiare qui l’arrivo del 2026.

Le vie del centro, le piazze e soprattutto il lungomare Imperatrice si stanno progressivamente animando: ristoranti, bar, locali e boutique sono pieni di turisti, mentre i residenti si godono l’atmosfera di festa. Molti visitatori approfittano del clima mite e delle attrazioni natalizie per passeggiare tra le luminarie e gli eventi di intrattenimento che Sanremo ha organizzato per tutto il periodo delle festività. Il calendario di fine anno è ricco di eventi per tutte le età, con un’ampia offerta di spettacoli musicali, intrattenimento e momenti dedicati alla convivialità:

- “Sea of Lights”, il tradizionale show di musica e luci sul Porto Vecchio, è stato confermato anche per la notte di San Silvestro, con esibizioni di DJ e artisti dal palco installato a bordo di uno yacht ormeggiato a Piazzale Vesco.

- Il “drone light show”, una novità tecnologica di quest’anno, prevede proiezioni luminose tridimensionali create da una flotta di droni sincronizzati che disegneranno nel cielo notturno simboli e forme ispirate alla città di Sanremo. Questo spettacolo luminoso inizierà poco prima della mezzanotte e durerà circa 20 minuti, regalando un’esperienza visiva unica ai presenti.

Subito dopo lo show dei droni, il cielo sul lungomare si illuminerà con i fuochi d’artificio, sparati da più punti lungo la costa per essere visibili da ampi tratti del litorale e dalle piazze panoramiche della città. La serata di Capodanno a Sanremo coinvolgerà anche numerose iniziative nei locali e nelle discoteche della città, con cenoni, DJ set e feste a tema per tutti i gusti. Molti hotel offrono pacchetti speciali con cenone, musica dal vivo e intrattenimento fino alle prime ore del nuovo anno. Da oggi ai primi giorni dell'anno nuovo, tra l'altro, i turisti troveranno belle giornate. le previsioni del tempo, infatti, confermano prevalenza di schiarite anche se le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni scorsi.

Sanremo si conferma quindi una delle mete più ambite della Riviera per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, grazie alla combinazione di paesaggio marino, atmosfera festiva, eventi spettacolari e un’accoglienza turistica di alto livello. Con il pienone negli hotel e il calendario fitto di appuntamenti, la città dei fiori si prepara a salutare il 2025 con una festa memorabile, in attesa di un 2026 ricco di novità e grandi eventi.