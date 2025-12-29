Natale sotto controllo a Sanremo: presidio diffuso della polizia locale tra anti-alcol, viabilità e abusivismo

Un Natale vissuto sul territorio, con una presenza costante e capillare della polizia locale di Sanremo impegnata su più fronti per garantire sicurezza, decoro urbano e rispetto delle regole nei giorni di maggiore afflusso turistico. È questo il bilancio delle attività di monitoraggio portate avanti nelle ultime giornate, in un periodo tradizionalmente delicato per la città.

Particolare attenzione è stata riservata all’ordinanza anti-alcol, che continua a essere rispettata. I controlli hanno interessato anche le aree più frequentate, come quella del luna park, dove non sono emerse situazioni di rilievo né violazioni significative. Un segnale positivo, che conferma l’efficacia del presidio e il comportamento corretto da parte dei cittadini e dei visitatori.

Parallelamente sono proseguiti i controlli stradali, con verifiche mirate sulla guida in stato di ebbrezza e sul rispetto delle norme del codice della strada. Anche in questo caso, l’attività non ha fatto registrare episodi eclatanti, delineando un quadro complessivamente tranquillo sotto il profilo della sicurezza.

Un altro fronte costantemente monitorato è stato quello dell’abusivismo commerciale, in particolare lungo via Matteotti. Il fenomeno viene tenuto sotto osservazione con continuità: gli interventi consentono di contenere la situazione, pur nella consapevolezza che non si tratta di una soluzione definitiva. Attualmente sono circa quindici i venditori che risultano ormai stabilmente presenti sul territorio, un dato noto alle forze di controllo e oggetto di attenzione costante.

Nel complesso, quello appena trascorso è stato un Natale senza particolari criticità, gestito con un lavoro parallelo e coordinato su più ambiti. Un modello operativo che proseguirà anche nei prossimi giorni, in vista del Capodanno, per il quale il piano di sicurezza è già stato predisposto. L’obiettivo resta quello di garantire una città accogliente e sicura, accompagnando i momenti di festa con una presenza discreta ma efficace sul territorio.