Camion ribaltato all’alba tra il confine e Mentone: A8 chiusa e traffico paralizzato per i frontalieri verso Francia

È cominciato con un camion ribaltato e con il traffico paralizzato in autostrada verso Ventimiglia, questo venerdì per i lavoratori frontalieri che, al mattino presto, si recano in Francia per lavorare. Poco prima delle 5.30, infatti, un camion si è ribaltato tra il confine di Stato e Mentone, in territorio francese, provocando la chiusura dell’A8 Escota, a pochi metri dalla congiunzione con la A10, in direzione Francia. Segnalati circa 6 km di coda mentre è stata instaurata l'uscita obbligatoria a Ventimiglia.

Secondo le prime informazioni l’incidente avrebbe visto il camion unico protagonista. Si tratta di un semirimorchio da 39 tonnellate che ha terminato la sua corsa sul fianco, riportando solo danni materiali. L'autista ha riportato ferite lievi. Con il camion che bloccava entrambe le corsie, il traffico è stato completamente bloccato poco. L'autista, un uomo di 36 anni, ha riportato ferite lievi. È stato trasportato all'ospedale di Mentone. Sono stati mobilitati i vigili del fuoco e la gendarmeria.

AGGIORNAMENTO: l'autostrada è stata riaperta alle 7.30 ma servirà un po' di tempo per smaltire i km di coda.