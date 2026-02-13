Truffato da finti carabinieri, 70enne di Sanremo recupera 20mila euro e dona agli orfani dell’Arma

A Sanremo, un 70enne è stato vittima di una sofisticata truffa telefonica: sedicenti carabinieri e falsi operatori di un istituto bancario lo hanno convinto a condividere la password di accesso al proprio conto corrente. In pochi minuti, i malviventi hanno disposto un bonifico verso un altro conto, sottraendo oltre 20mila euro. Scoperto il raggiro, l’uomo si è rivolto immediatamente alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri. L’intervento tempestivo dei militari ha consentito di individuare e bloccare il denaro prima che potesse svanire nel nulla, permettendo così il recupero integrale della somma.

A distanza di poco tempo, il 70enne è tornato dagli stessi carabinieri con un gesto di profonda riconoscenza: una donazione all’ONAOMAC, l’ente che sostiene gli orfani dei militari dell’Arma. «Un grazie concreto a chi mi ha aiutato quando ne avevo più bisogno», avrebbe detto l’uomo. Un episodio che ribadisce l’importanza di non condividere mai credenziali o codici e di rivolgersi subito alle forze dell’ordine in caso di sospetto. «La prevenzione e la rapidità di intervento sono decisive», sottolineano i carabinieri.