Sanremo: via Padre Semeria, strada privata a uso pubblico nel degrado: residenti chiedono al Comune di far intervenire i proprietari (Foto)

Via Padre Semeria a Sanremo torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non c’entrano i pini né i costi per il Comune. A preoccupare alcuni residenti è un tratto di strada privata a uso pubblico, che conduce al civico 436 e ad altre abitazioni, oggi in condizioni sempre più critiche. Si tratta di un interno privato a uso pubblico, per il quale le riparazioni spettano ai proprietari. Proprio qui nasce il problema: da almeno quattro anni i proprietari non riescono a trovare un accordo per eseguire i lavori necessari, mentre la situazione della carreggiata continua a peggiorare.

Le buche e le crepe nell’asfalto sarebbero causate dall’erosione del terreno sottostante, dovuta alla presenza di un ruscello che scorre sotto la strada. Un fenomeno che, secondo i residenti, potrebbe portare a conseguenze ben più gravi. «Il rischio concreto è una frana che potrebbe portare via interi tratti di asfalto», spiegano, «con il pericolo che una vettura si trovi a passare proprio in quel momento». La strada, pur essendo privata, è a uso pubblico, e per questo viene chiamato in causa il sindaco, indicato come responsabile della sicurezza pubblica. I cittadini chiedono innanzitutto se l’amministrazione sia a conoscenza della situazione attuale e se le immagini del degrado possano aiutare a comprenderne la gravità.

La richiesta rivolta al Comune è chiara e, sottolineano i residenti, a costo zero per le casse pubbliche: «Non chiediamo che il Comune paghi i lavori, ma che faccia in modo che i proprietari siano obbligati a intervenire». L’ipotesi è l’emissione di un’ordinanza che imponga la messa in sicurezza della strada. L’obiettivo, spiegano, è evitare ulteriori pericoli e prevenire incidenti, intervenendo prima che il degrado diventi irreversibile. «Qui non si tratta solo di decoro urbano», concludono, «ma di una situazione di reale pericolo per chi ogni giorno percorre questa strada».