Chiesti 3 anni e mezzo per l’ex assessore Possamai: fondi societari e riacquisto dell’immobile finiscono a processo

La Procura ha chiesto 3 anni e mezzo di reclusione per l’ex assessore di Bordighera Osvaldo Possamai, 75 anni, imprenditore edile, imputato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo l’accusa, Possamai avrebbe distratto risorse dalle società condivise con i familiari per riacquistare all’asta l’immobile di via Vittorio Veneto, storica sede dell’impresa.

Contestato anche lo storno di assegni dai conti societari per incrementare il patrimonio personale e quello della moglie.

Le querele, presentate nel 2022 dal fratello Luciano Possamai, hanno dato avvio all’inchiesta. I fatti sono stati ricostruiti dal Pm Salvatore Salemi davanti al collegio presieduto da Carlo Alberto Indellicati, chiedendo la condanna. L’imputato ha negato usi personali dei fondi, parlando di operazioni societarie regolari e spese correnti. La sentenza è attesa il 26 marzo.