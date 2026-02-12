Allerta Meteo: venti forti e mareggiate intense, nuova ondata di maltempo tra oggi e domani sull'imperiese

Giornata di forte instabilità meteo sull’Imperiese. Per oggi, giovedì 12 febbraio, sono previsti venti fino a forti da ovest e sud‑ovest sulle coste più esposte della parte occidentale del territorio, con raffiche comprese tra 50 e 70 km/h. In serata è atteso l’ingresso di venti settentrionali, che potranno raggiungere intensità forti soprattutto sui rilievi e allo sbocco delle valli, con punte tra 60 e 80 km/h.

Il moto ondoso continuerà ad aumentare nel corso della giornata, con mare agitato e mareggiate anche intense lungo tutta la costa imperiese. L’onda da sud/sud‑ovest presenterà un periodo in aumento fino a 9‑11 secondi, indice di un’onda lunga e particolarmente energica.

Per domani, venerdì 13 febbraio, sono attese deboli precipitazioni in serata e un temporaneo rinforzo dei venti settentrionali nella notte, in attenuazione già dalla prima mattina. In tarda serata la ventilazione tornerà ad aumentare, con venti tra moderati e forti e raffiche fino a 40‑60 km/h.

Nelle ore notturne persisteranno mareggiate lungo le coste, anche intense sui tratti più esposti, per onda lunga da sud‑ovest con periodo tra 9 e 11 secondi. Nel pomeriggio è prevista una graduale scaduta fino a mare molto mosso.

Il quadro generale è determinato dall’ingresso nel Mediterraneo di un profondo vortice depressionario, che porterà precipitazioni diffuse su tutta la regione e venti settentrionali fino a burrasca, con raffiche tra 70 e 90 km/h nelle aree più esposte. Il mare resterà molto mosso, fino ad agitato al largo.