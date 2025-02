Festival, entusiasmo per i box dedicati al merchandising di piazza Colombo e Casa Sanremo (Foto e video)

Il Festival di Sanremo 2025 segna una novità assoluta per la città: per la prima volta, i fan possono acquistare ufficialmente il merchandising dedicato alla kermesse grazie ai box allestiti in punti strategici, come Piazza Colombo e Casa Sanremo. Un'iniziativa che ha riscosso immediato successo, attirando migliaia di appassionati.

Felpe e magliette con il logo ufficiale del Festival sono i prodotti più richiesti e venduti, diventando veri e propri oggetti da collezione per chi vuole portare a casa un ricordo tangibile di questa edizione. Le lunghe file davanti ai box testimoniano la felicità del pubblico, che ha accolto con entusiasmo l'opportunità di acquistare gadget esclusivi legati all'evento più atteso dell'anno.

"È bello vedere la gente così entusiasta. Sanremo non è solo musica, ma anche un simbolo di cultura popolare, e il merchandising sta diventando parte di questa esperienza", ha dichiarato un operatore presente ai box. I prodotti offrono diverse opzioni, dai capi più semplici alle edizioni limitate, pensate per soddisfare gusti e fasce d'età diverse.

L'iniziativa ha anche un impatto positivo sull'economia locale, con un aumento del flusso di visitatori nelle zone del Festival. Casa Sanremo, già punto di riferimento per eventi collaterali e incontri tra artisti, si arricchisce così di un nuovo elemento che ne rafforza l'attrattiva.

(Foto e video di Pietro Cattaneo)