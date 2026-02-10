A Bordighera arriva “Lu santo jullare Francesco”: Ugo Dighero in scena al Teatro Golzi

La stagione “Fughe di Teatro… e di Umorismo a Bordighera” giunge al suo quinto e ultimo appuntamento con uno spettacolo di grande forza scenica e simbolica. Domenica 15 febbraio alle 18.00, il Teatro Golzi ospiterà “Lu santo jullare Francesco”, il celebre monologo di Dario Fo dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi, interpretato da Ugo Dighero, che torna nella Città delle Palme dopo il sold out de “L’avaro” dello scorso anno.

L’opera, costruita nel linguaggio del grammelot e nello stile del Mistero Buffo, ripercorre la vita del “Giullare di Dio” attraverso leggende popolari, testi medievali e documenti storici. Ne emerge un Francesco umano, vicino agli ultimi, capace di rifiutare ricchezze e privilegi per abbracciare fraternità, pace e rispetto del creato. Il monologo assume un significato particolare nel 2026, anno del centenario della nascita di Dario Fo e dell’ottavo centenario della morte del santo di Assisi.

L’adattamento e la regia sono firmati da Giorgio Gallione, con scene e costumi di Lorenza Gioberti e disegno luci di Aldo Mantovani. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Genova e CMC/Nidodiragno con la collaborazione del Teatro della Juta, dialoga anche con l’attualità della Chiesa contemporanea, intrecciando la figura storica di Francesco con le sfide del pontificato di Papa Francesco.

La stagione 2025-2026 di “Fughe di Teatro… e di Umorismo a Bordighera” è curata dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe, con l’organizzazione di CMC/Nidodiragno Produzioni e il sostegno della Città di Bordighera.

I biglietti sono disponibili al costo di 20 euro più diritti di prevendita. L’acquisto può essere effettuato online tramite Liveticket, allo IAT di Bordighera negli orari di apertura o direttamente al Teatro Golzi il giorno dello spettacolo a partire dalle 16.00.