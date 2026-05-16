Motori e beneficenza a Ventimiglia, il 10° Memorial Simone Terrana torna alla location originale

Motori e beneficenza al centro del 10° Memorial Simone Terrana, manifestazione ludico sportiva che per il suo 10° anniversario torna nel piazzale ex dogana di via Tenda, domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 19. Un evento molto sentito e seguito dai ventimigliesi che unisce la passione per motori, musica e buon cibo, alla beneficenza. Come sempre infatti il ricavato della manifestazione sarà devoluto per la ricerca oncologica pediatrica.

L'evento a scopo solidale, è nato per ricordare il giovane ventimigliese deceduto in seguito a un male incurabile ed è organizzato dal Team Piegavalvole presieduto da Nico Martinetto. "Con il ritorno alla sua location originale si potrà fare il rally taxi oltre a seguire lo spettacolo che sicuramente non mancherà grazie ai nostri piloti. Come non mancheranno il buon cibo e la buona compagnia" - fanno sapere gli organizzatori.