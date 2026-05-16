Arma, tutto esaurito per la rassegna “Di libro in libro”: applausi per il professor Edoardo Lombardi Vallauri e l’attrice Veronica Pivetti

Grande partecipazione e sala gremita ieri pomeriggio a Villa Boselli, ad Arma di Taggia, per un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Di libro in libro”, che ha registrato il tutto esaurito in occasione della presentazione dell’ultimo volume del professor Edoardo Lombardi Vallauri, docente di Linguistica Generale all’Università Roma Tre, dal titolo “L’Italiano in bilico” (Il Mulino Edizioni).

A rendere ancora più speciale l’incontro è stata la presenza dell’attrice e scrittrice Veronica Pivetti, protagonista di un dialogo brillante, dinamico e coinvolgente con l’autore e con il pubblico presente. Nel corso della serata sono stati affrontati, con leggerezza ma anche grande profondità, temi legati all’evoluzione della lingua italiana, oggi sempre più sospesa tra tradizione, innovazione e trasformazioni sociali.

Il pubblico ha seguito con grande interesse il confronto tra i due ospiti, partecipando attivamente e tributando lunghi applausi al termine dell’incontro, confermando ancora una volta il forte apprezzamento per iniziative culturali di qualità capaci di coniugare divulgazione, riflessione e intrattenimento.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Taggia in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella e BeVox di Filippo Devia, rientra nella rassegna “Di libro in libro”, attraverso la quale l’Amministrazione comunale ha voluto aderire anche quest’anno alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa per incentivare la lettura e la diffusione della cultura sul territorio.

Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla Cultura, commenta: “Si è trattato di una bellissima iniziativa che ha incuriosito, coinvolto e appassionato il numeroso pubblico presente. Un tema estremamente attuale, affrontato con semplicità, competenza e grande passione da due ospiti speciali che hanno saputo creare un dialogo autentico e stimolante. Un sentito ringraziamento va al professor Edoardo Lombardi Vallauri e all’attrice Veronica Pivetti per aver regalato alla nostra comunità un appuntamento culturale di grande valore.”