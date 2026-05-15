Teatro Ariston, maggio tra K-pop e comicità: arrivano “KPOP The Live Experience” e Max Giusti

Il mese di maggio si accende al Teatro Ariston con due spettacoli capaci di parlare a pubblici differenti, ma accomunati da una forte carica scenica e da un intrattenimento coinvolgente. Il primo appuntamento è fissato per domenica prossima alle 17.30 con “KPOP THE LIVE EXPERIENCE”, uno show ispirato all’universo del K-pop che promette di trasformare il teatro in una vera e propria esperienza immersiva. Musica, danza, effetti scenici e atmosfere spettacolari accompagneranno il pubblico in un viaggio nella cultura pop contemporanea più amata del momento.

Sul palco, ballerini professionisti porteranno in scena le iconiche performance di brani come “Golden”, “Soda Pop”, “Take Down” e “How it’s done”, senza dimenticare alcuni dei successi più celebri di BTS, BLACKPINK e TWICE. I prezzi, comprensivi di prevendita, sono i seguenti: platea 41,40 euro e 36,80 euro, con riduzioni under 10 rispettivamente a 28,90 euro e 25,70 euro; galleria 32,20 euro e 27,60 euro, ridotti under 10 a 22,50 euro e 19,30 euro. Secondo appuntamento in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 21.00 con Max Giusti protagonista di “Bollicine – updatE”, nuova versione arricchita dello spettacolo originale.

In questo nuovo capitolo, l’artista unisce comicità, introspezione e musica in uno spettacolo che alterna risate, riflessioni e momenti di grande energia. Tra i passaggi più attesi, tornano le celebri parodie di Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e Pierluigi Pardo, reinterpretate con la consueta abilità trasformista che contraddistingue Giusti. Accompagnato dalla SuperMaxBand – composta da Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria – lo show si sviluppa come un racconto personale e coinvolgente, tra musica dal vivo, aneddoti e confessioni. “Bollicine – updatE”, firmato da Max Giusti, Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi, con la regia dello stesso Giusti, è una produzione LEA Production.

I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita, vanno da 40 a 35 euro per la platea e da 25 a 30 euro per la galleria. Per informazioni e biglietti è possibile contattare la biglietteria del Teatro Ariston al numero 0184 506060, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 21, oppure consultare i siti Ariston Sanremo e TicketOne.