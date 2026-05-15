Freddy Colt e il quartetto “Mandolinology” inaugurano a Ospedaletti il IX “Cantico della Bellezza” dedicato a Valerio Venturi

Freddy Colt e il quartetto “Mandolinology”.

Prenderà il via domani, sabato 16 maggio, nei locali della “Piccola” sul lungomare di Ospedaletti, la IX edizione della rassegna “Il Cantico della Bellezza”, memorial dedicato al giornalista Valerio Venturi e voluto dai suoi amici con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

L’apertura della manifestazione sarà affidata alla musica, per rendere omaggio a una figura ricordata come giornalista, scrittore, promotore di spettacoli e musicista. Alle ore 21 lo spazio polivalente ospiterà il nuovo quartetto di Freddy Colt con il progetto “Mandolinology”.

La formazione, già apprezzata recentemente anche nella stagione spettacoli del Teatro Salvini di Pieve di Teco, propone un repertorio definito “swing da camera”, composto da atmosfere rarefatte e motivi sincopati interpretati dai quattro musicisti in scena. Accanto al mandolinista Freddy Colt, ideatore del progetto, si esibiranno Marco Moro al flauto e al sax, Fofo Bruccoleri alla chitarra manouche e Mauro Parrinello al contrabbasso, tutti musicisti noti per la loro attività nell’ambito jazzistico.

Nel corso della serata verranno inoltre eseguite musiche inedite di Demo Bruzzone e Dodo Goya, artisti particolarmente legati al ricordo di Valerio Venturi.

Il concerto sarà presentato da Paola Silvano, vicepresidente del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”. La rassegna gode inoltre del patrocinio dell’Accademia della Pigna e degli Alfieri di Castel Bajardo. L’ingresso è libero.

Il secondo appuntamento della rassegna, dedicato alla letteratura, è in programma venerdì 22 maggio con una presentazione editoriale.