Sanremo, il One Night Summer Hits torna a Pian di Nave: da LDA e Aka7even a Ditonellapiaga, big e talenti per cinque serate sul mare (Foto e video)

Sanremo rilancia la sua estate musicale e amplia i propri confini. È stata presentata questa mattina la seconda edizione del Sanremo One Night Summer Hits, il format musicale promosso dalla Città di Sanremo che, dopo il successo dello scorso anno, tornerà con un calendario più ampio e nuovi ospiti e una novità destinata a segnare un passaggio importante nella crescita dell’evento: la tappa finale a Cento, in provincia di Ferrara, all’interno della storica 442ª Fiera di Cento.

Un progetto che punta a consolidare il proprio spazio nel panorama degli eventi estivi italiani, trasformando ancora una volta Piazzale Pian di Nave in un grande palco a cielo aperto affacciato sul mare e rafforzando il legame tra spettacolo, turismo e promozione territoriale.

L’edizione 2026 proporrà cinque serate a Sanremo e un appuntamento conclusivo fuori regione, con un calendario che unirà artisti già affermati e nuovi protagonisti della scena musicale italiana. Il primo appuntamento è in programma il 18 luglio con, tra gli ospiti principali, LDA, Aka7even e Sissi. Si proseguirà l’1 agosto con Baby K, mentre l’8 agosto sarà protagonista Bianca Atzei. La serata del 15 agosto vedrà invece salire sul palco Clara insieme a Vegas Jones, mentre il 22 agosto, a chiudere i concerti di Pian di Nave, sarà la volta di Ditonellapiaga. A questi si aggiunge la tappa del 12 settembre a Cento, in Piazza Guercino, con la presenza di Sarah Toscano, già protagonista della passata edizione.

Quelli annunciati rappresentano soltanto alcuni dei nomi di punta dell’edizione 2026, che vedrà la partecipazione di numerosi altri artisti e ospiti durante le diverse serate. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche alcuni degli artisti protagonisti del cartellone. Bianca Atzei, collegata in video, ha salutato il pubblico spiegando di essere “felice di prendere parte a questo progetto” e di non vedere l’ora di vivere una serata di musica ed emozioni nella città dei fiori.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle istituzioni cittadine. “Sanremo continua a investire in iniziative che uniscono spettacolo, turismo e promozione del territorio – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager –. Eventi come il One Night Summer Hits contribuiscono a rafforzare l’identità della città e il suo legame naturale con la musica, offrendo occasioni di aggregazione e valorizzando Sanremo come destinazione capace di attrarre pubblici differenti”.

A spiegare la filosofia del progetto è stato il direttore artistico Giuseppe Grande, che ha sottolineato la crescita del format rispetto alla passata edizione: “Rispetto allo scorso anno la rassegna cresce e si amplia, con grandi nomi e grandi ospiti. La novità di quest’anno è rappresentata dalla tappa finale di Cento: il One Night Summer Hits nasce a Sanremo e porta con sé le peculiarità della Città della Musica in altre realtà italiane. È una scelta studiata e ponderata, che nasce anche da un’ottica di promozione e visibilità del brand Sanremo”.

“Il turismo oggi passa sempre di più attraverso la capacità di costruire esperienze e grandi eventi – ha sottolineato l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni –. Manifestazioni come questa rappresentano un valore aggiunto per la città, perché uniscono intrattenimento, promozione territoriale e capacità di richiamo”.

La prima edizione del Sanremo One Night Summer Hits aveva fatto registrare numeri importanti: circa 18 mila spettatori complessivi, oltre 3 milioni di visualizzazioni sui social e più di 130 mila visite sul sito ufficiale, dati che hanno spinto gli organizzatori a rafforzare ulteriormente il progetto.