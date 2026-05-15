Sanremo, secondo incontro 'Mangiare stagionale, locale e non sprecare' a Barbarina: cucina naturale il 21 maggio

Il prossimo 21 maggio alle 18:30, da Barbarina, si terrà il secondo incontro del ciclo “Mangiare stagionale, locale, non sprecare”, un appuntamento dedicato alla cucina naturale e alla valorizzazione degli ingredienti del territorio. L’iniziativa sarà guidata da Doriana Fraschiroli, cuoca ed esperta di cucina naturale, che accompagnerà i partecipanti in un percorso pratico e sensoriale fatto di degustazioni e suggerimenti utili per la vita quotidiana.

Durante il laboratorio, infatti, i partecipanti avranno modo di assaggiare alcuni piatti preparati sul momento e di ricevere spunti concreti per imparare a cucinare in modo più consapevole, riducendo gli sprechi e privilegiando prodotti stagionali e locali. Il focus dell’incontro sarà proprio la capacità di valorizzare ogni ingrediente, trasformando anche ciò che spesso viene scartato in risorsa culinaria, in un’ottica di sostenibilità e attenzione all’ambiente.

L’evento è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, e si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sul tema dell’alimentazione responsabile. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e promossa da Centro Aiuto alla Vita e I Deplasticati, con il patrocinio di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Sanremo.

Un appuntamento che unisce formazione, gusto e consapevolezza, con l’obiettivo di diffondere pratiche quotidiane più sostenibili e attente all’ambiente.