Sempre meno medici a disposizione delle Asl: ma a Taggia il Dottor Dirienzo non andrà in pensione e rimarrà fino al 2028

Il problema dei Medici di famiglia è ormai cronico e tutte le Asl compresa quella della nostra provincia, ha dovuto assegnare centinaia di pazienti a singoli dottori, che hanno difficoltà a seguire con attenzione tutti. In più c’è anche la questione di molti che, andando in pensione, non vengono più sostituiti.

A Taggia, però, il Dottor Valter Dirienzo rimarrà ancora per alcuni anni, nonostante abbia raggiunto l’età pensionabile. Conosciuto e ben voluto da tutti, è in carica dal 15 febbraio 1994 e nel capoluogo tabiese dal 2 gennaio 2001. Visto che, con il Decreto Legge del marzo scorso, per far fronte alle esigenze del servizio sanitario nazionale e garantire i livelli essenziali di assistenza in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Asl possono prorogare, con il consenso degli stessi medici (comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età) il rapporto con il personale in regime di convenzionamento.

Il Dott. Dirienzo, aveva già manifestato pochi mesi fa la volontà di continuare ulteriormente l'attività lavorativa quale Medico di Assistenza Primaria oltre il compimento dei 70 anni. Vista la grave carenza di medici è stata accolta la richiesta ed è stato prorogato il rapporto convenzionale fino al compimento dei 73 anni di età. Per il Dottor Dirienzo, quindi, l’ultimo giorno di attività è fissato nel 19 maggio 2028.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sociosanitario e del Direttore Sanitario, il DG di Asl 1 Maria Elena Galbusera ha accolto la richiesta del Dott. Dirienzo che, quindi, continuerà nella sua attività di Medico di Assistenza Primaria.