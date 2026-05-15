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Eventi | 15 maggio 2026, 15:08

“Itinerari di Letteratura 2026” a San Biagio della Cima: incontro dedicato a Camillo Sbarbaro

Presso il centro polivalente “Le Rose”, Francesco De Nicola presenterà il volume Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere, con letture poetiche e interventi dedicati al grande autore ligure.

Itinerari di Letteratura 2026” a San Biagio della Cima, incontro dedicato a Camillo Sbarbaro.

Itinerari di Letteratura 2026” a San Biagio della Cima, incontro dedicato a Camillo Sbarbaro.

Domani, sabato 16 maggio, alle ore 17.30, presso il Centro Polivalente “Le Rose” di San Biagio della Cima (IM), avrà luogo il primo appuntamento degli “Itinerari di Letteratura 2026”, organizzati dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il Comune di San Biagio della Cima e, quest’anno, con il contributo dell’Associazione Irene Brin.

Verrà presentato il libro “Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere” del professor Francesco De Nicola, edito da Ares Edizioni. Introdurrà l’incontro Corrado Ramella; sarà presente l’autore.

Nel corso della presentazione, Maura Amalberti leggerà alcune poesie di Sbarbaro. Nel volume, il professor De Nicola offre ai lettori un ritratto inedito e lontano da definizioni univoche del poeta ligure, che trovò nella scrittura la principale ragione della propria vita. Pur senza nutrire ambizioni di fama, Sbarbaro rimase ai margini dell’ambiente letterario: proprio questo suo “scrivere per vivere” lo ha reso una figura rara, se non unica, nel panorama letterario italiano del Novecento.

Al termine dell’incontro seguirà un momento conviviale.
La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.

Redazione

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