Triora presenta l’estate 2026: eventi tra tradizione, mistero e rilancio del territorio (Foto)

Triora si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti. È stato presentato questa mattina, presso il Museo Civico del borgo, il calendario degli eventi che animeranno Triora e le sue frazioni per tutta la stagione 2026.

La presentazione è avvenuta nell’ambito dell’incontro “PNRR Borghi – Un percorso tra opportunità e sviluppo”, occasione che ha sottolineato il legame sempre più stretto tra la crescita dell’offerta turistica e il rilancio strutturale del territorio. Il nuovo programma si conferma come un mosaico di iniziative che spaziano dalle rievocazioni storiche alle serate gastronomiche, dai tour dedicati al mistero alle attività per famiglie e bambini.

Il cartellone coinvolgerà non solo il centro storico di Triora ma anche le frazioni di Verdeggia, Realdo e Goina, con appuntamenti distribuiti da maggio fino alle festività di fine anno.

Tra i primi eventi in programma spiccano il ritorno degli amatissimi Autunnonero Ghost Tour, in partenza già dal 30 maggio, e lo spettacolo itinerante “Terre di Liguria” previsto per il 31 maggio in Piazza Tommaso Reggio.

Giugno sarà il mese delle tradizioni religiose e delle sagre: dalla Sagra dei Sügeli a Verdeggia e Realdo alla celebrazione di San Giovanni dei Prati con la suggestiva processione e il falò con distribuzione di cipolle ripiene.

Luglio porterà eventi culturali e attività all’aria aperta: dal corso di scrittura nel bosco alle serate gastronomiche e musicali, fino alla giornata dedicata ai più piccoli con “Triora Bimbi”.

Agosto sarà il mese più intenso, con appuntamenti per tutti i gusti: il raduno Harley & Flowers, spettacoli teatrali, proiezioni, tornei sportivi e feste patronali, fino all’attesissima giornata “STRIGORA – Una domenica con le streghe di Triora”, che celebra la storia e il fascino misterioso del borgo.

Il calendario proseguirà a settembre con la festa medievale “Ad Hoc Triora”, la Festa del Fungo e numerose osservazioni astronomiche, per concludersi in autunno con la Caccia ai Tesori Arancioni e la tradizionale Festa di Halloween, preludio agli eventi natalizi attorno al falò della Vigilia.

Il calendario 2026 rappresenta un tassello importante nel percorso di valorizzazione del territorio avviato grazie al progetto PNRR Borghi. Eventi, cultura, tradizione e natura si intrecciano per offrire un’esperienza turistica completa, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e rafforzare l’identità di Triora come uno dei borghi più affascinanti della Liguria.

Un programma che punta a coinvolgere residenti e visitatori, grandi e piccoli, confermando Triora come meta ideale per vivere un’estate tra storia, mistero e convivialità.