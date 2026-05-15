Bandiere, danze e tradizioni da tutta Europa: il cuore di Sanremo si trasforma in una festa dei popoli (Foto e video)

Una piazza piena di colori, bandiere e tradizioni provenienti da tutta Europa. Sanremo ha vissuto questo pomeriggio una delle giornate più suggestive e internazionali della sua primavera culturale con la terza edizione del Festival Internazionale del Folklore “Blue Diamonds”, manifestazione che ha trasformato Piazza Borea d’Olmo in un grande punto d’incontro tra popoli, culture e identità diverse.

Fin dal primo pomeriggio il cuore del centro cittadino si è riempito di musica, costumi tradizionali e gruppi folkloristici arrivati da nove Paesi europei, regalando a residenti e turisti uno spettacolo capace di unire folklore, festa e spirito di condivisione.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: bandiere al vento, delegazioni in abiti tipici, danze popolari e tanti curiosi assiepati lungo la piazza per assistere alle esibizioni. Un colpo d’occhio che per alcune ore ha trasformato Sanremo in una piccola capitale europea delle tradizioni popolari.

Protagoniste dell’edizione 2026 sono state le delegazioni provenienti da Serbia, Lituania, Grecia, Austria, Bulgaria, Romania, Cipro, Malta e Italia. A rappresentare il nostro Paese è stato il Gruppo Folkloristico di Gavoi, dalla provincia di Nuoro, custode delle antiche tradizioni popolari sarde.

Ogni gruppo ha portato sul palco la propria identità culturale attraverso musiche tradizionali, danze tipiche e costumi storici, offrendo al pubblico un viaggio simbolico tra storie, radici e tradizioni differenti.

Il Festival “Blue Diamonds”, nato con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra popoli diversi attraverso il linguaggio universale della musica e della danza, si conferma così uno degli appuntamenti più particolari e partecipati del calendario cittadino.

“Il Festival Blue Diamonds nasce come crocevia di culture, colori e tradizioni millenarie”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il valore di una manifestazione che punta a unire realtà differenti in un clima di festa e dialogo.

Ed è stato proprio questo il clima respirato nel centro di Sanremo: un pomeriggio di entusiasmo collettivo, con il pubblico coinvolto tra applausi, fotografie e momenti di partecipazione spontanea davanti alle esibizioni dei vari gruppi.

A colpire è stata soprattutto la varietà delle tradizioni rappresentate: dai ritmi balcanici ai balli del Mediterraneo, passando per le sonorità dell’Europa orientale e le antiche tradizioni della Sardegna. Un mosaico culturale che ha dato alla manifestazione un forte carattere internazionale ma anche profondamente popolare.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Blue Diamond Events, agenzia specializzata nella realizzazione di eventi internazionali e già protagonista di manifestazioni organizzate in città europee come Parigi, Roma, Praga e Barcellona.

La scelta di mantenere l’ingresso libero e aperto a tutti ha contribuito ulteriormente al successo dell’iniziativa, permettendo a cittadini, famiglie e turisti di vivere gratuitamente un pomeriggio all’insegna della cultura condivisa e dell’incontro tra tradizioni diverse.

In una Sanremo sempre più orientata verso eventi internazionali e turismo culturale, il Festival “Blue Diamonds” ha confermato ancora una volta la capacità della città di trasformare una piazza del centro in uno spazio di incontro europeo, dove lingue, musiche e tradizioni differenti riescono a convivere nello stesso momento sotto il segno della festa e dell’unione.