Sanremo: blitz nella Pigna contro l'abbandono dei rifiuti, cinque multe e trovato anche uno scooter abbandonato (Foto)

Maxi servizio di controllo nel tardo pomeriggio di ieri nella Pigna, il centro storico di Sanremo, contro il conferimento ‘selvaggio’ dei rifiuti. Una pratica purtroppo molto diffusa anche nel resto della città ma che, in quella vecchia deturpa una zona che dovrebbe essere particolarmente attrattiva sul piano turistico.

Agenti della Polizia Municipale e dei Rangers d’Italia hanno setacciato tutta la zona multando cinque persone, tra cui quattro stranieri ed un italiano. Si tratta di sanzioni da 100 euro ciascuna anche se è evidente (dalle foto che pubblichiamo) che la situazione è particolarmente grave, con abbandoni in ogni dove e addirittura la scoperta di uno scooter lasciato in un vicolo chissà da quanto tempo.

Gli agenti anno recuperato decine di sacchetti di rifiuti abbandonati mentre la Municipale ha anche scoperto un appartamento affittato, con più persone all’interno e per il quale dovranno essere eseguiti approfondimenti sul pagamento della Tari. I controlli, dopo quelli della Pigna, sono proseguiti anche in centro nel corso della serata e le verifiche di ieri confermano l’attenzione che la Polizia Municipale e le forze dell’ordine stanno mettendo a Sanremo. Sia contro la microcriminalità che per il corretto conferimento dei rifiuti, una piaga difficile da contrastare, tenuto anche conto della scarsa educazione e senso civico di residenti e turisti.

Il blitz di ieri sera, che sarà sicuramente ripetuto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, intende rendere più aspri i controlli con sanzioni più pesanti e verifiche sulle regolarità dei pagamenti della Tari e delle composizioni dei nuclei abitativi, così da capire che sia tutto in regola. C’è anche la volontà di potenziare ulteriormente il sistema di controllo delle telecamere, per individuare i trasgressori con più efficacia.