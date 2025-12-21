Sanremo, “Faccetta Nera” al Luna Park: Verdi–Sinistra e Progetto Comune denunciano un episodio “grave e inaccettabile”

"Quanto accaduto in questi giorni nel Comune di Sanremo e più precisamente al Luna Park dei Fiori in via Giardini di Vittorio Veneto è un ulteriore segnale, inquietante e intollerabile, del pericoloso tentativo di rilettura della storia. A pagarne il caro prezzo sono per la maggior parte minori che, con la speranza di passare una piacevole giornata alle giostre, sono state esposte con una vigliaccheria inaudita da parte di un giostraio a 'faccetta nera'; non sappiamo esattamente se la scelta dell'infamante canzone sia dettata da una scarsa memoria, da negazionismo o da ignoranza (e non si sa quale sia peggio). Aspettando che sia identificato il responsabile ricordiamo che l'antifascismo è impegno civile, mentre l'apologia del fascismo è reato (Legge Scelba - L.645/1952), e su questo nessuna ambiguità può essere accettata. Alleanza Verdi-Sinistra Imperia e Progetto Comune Sanremo esprimono preoccupazione e ribadiscono la necessità di riaffermare, ogni giorno, i valori della libertà, della democrazia, della partecipazione che caratterizzano la nostra Costituzione e che sono stati riscattati a caro prezzo dalla Resistenza partigiana per liberare l'Italia dal fascismo". Così il gruppo della provincia di Imperia formato da Verdi - Europa Verde e Progetto Comune a seguito della notizia della diffusione di 'Faccetta Nera' al Luna Park di Sanremo.

