Giorno del Ricordo, Massimo Cascio: “Scomparsa da via Martiri delle Foibe la foto di Norma Cossetto, la ripristinerò”

In occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe, Massimo Cascio torna a sollevare l’attenzione sullo stato del luogo commemorativo dedicato a Norma Cossetto, figura simbolo delle vittime delle foibe. Cascio ricorda come lo scorso anno fosse stata realizzata e affissa una fotografia raffigurante Norma Cossetto, ma segnala che quest’anno l’immagine è scomparsa dalla palina commemorativa. «Quando tornerò a Sanremo – afferma – mi premurerò personalmente di ripristinarla».

Nel suo intervento, Cascio fa riferimento anche alla cerimonia del 2025, durante la quale i rappresentanti politici presenti avevano promesso pubblicamente di sistemare e abbellire i giardini prospicienti la targa commemorativa. «A quanto pare – osserva – nulla è stato ancora fatto. Forse i lavori sono stati appaltati e richiedono tempo, chissà».