Cronaca | 10 febbraio 2026, 08:44

Giorno del Ricordo, Massimo Cascio: “Scomparsa da via Martiri delle Foibe la foto di Norma Cossetto, la ripristinerò”

Nel suo intervento, Cascio fa riferimento anche alla cerimonia del 2025

In occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe, Massimo Cascio torna a sollevare l’attenzione sullo stato del luogo commemorativo dedicato a Norma Cossetto, figura simbolo delle vittime delle foibe. Cascio ricorda come lo scorso anno fosse stata realizzata e affissa una fotografia raffigurante Norma Cossetto, ma segnala che quest’anno l’immagine è scomparsa dalla palina commemorativa. «Quando tornerò a Sanremo – afferma – mi premurerò personalmente di ripristinarla».

Nel suo intervento, Cascio fa riferimento anche alla cerimonia del 2025, durante la quale i rappresentanti politici presenti avevano promesso pubblicamente di sistemare e abbellire i giardini prospicienti la targa commemorativa. «A quanto pare – osserva – nulla è stato ancora fatto. Forse i lavori sono stati appaltati e richiedono tempo, chissà».

