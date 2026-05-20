Bordighera, muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso: la comunità dice addio a Concetta Condoluci (Foto)

Bordighera dice addio a Concetta Condoluci in Rao. La comunità, nel pomeriggio odierno, si è, infatti, riunita nella città alta per partecipare al funerale dell’80enne morta all'ospedale di Sanremo, lo scorso 4 maggio, in seguito a un arresto cardiaco avvenuto il giorno successivo alle dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale Borea dove si era rivolta per alcuni problemi di salute.

Amici, parenti e conoscenti si sono così stretti attorno al marito Filippo e alla famiglia Condoluci-Rao, colpita da una nuova tragedia. Concetta era, infatti, la nonna della bimba di due anni morta in casa lo scorso 9 febbraio.

Dopo la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena la salma è stata portata al civico cimitero.