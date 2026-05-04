Malore in farmacia, ambulanza senza auto medica: muore durante il trasporto verso l’ospedale

Una donna è morta dopo aver accusato un grave malore all’interno di una farmacia a Bordighera. Soccorsa rapidamente da un’ambulanza, è stata trasportata verso Sanremo, ma l’auto medica prevista per il supporto avanzato non è riuscita a intervenire in tempo per il rendez-vous lungo il percorso. Le condizioni della paziente sono peggiorate durante il tragitto e, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dall’equipaggio, il decesso è avvenuto all’altezza di Ospedaletti. La donna era stata dimessa dal pronto soccorso il giorno precedente.

Secondo una prima ricostruzione, un problema di coordinamento avrebbe impedito l’incontro tra ambulanza e auto medica, inizialmente inviata sul luogo del malore quando il mezzo di soccorso era già partito. L’Asl ha avviato verifiche interne, un passaggio standard in casi simili. L’episodio riaccende l’attenzione sulle difficoltà operative del servizio 118, recentemente accentrato a Genova, ancora alle prese con una fase di assestamento.

Tra le criticità segnalate, anche problemi tecnici nelle comunicazioni radio, che costringerebbero gli operatori a utilizzare il telefono, rallentando le operazioni e complicando la gestione degli interventi.