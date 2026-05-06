Bivacchi alla stazione di Taggia: cresce il disagio dei viaggiatori

Senzatetto nella stazione di Taggia: sono frequenti ormai le segnalazioni di questa problematica che si è venuta a creare negli ultimi tempi, con la presenza massiccia di persone che hanno realizzato dei veri e propri accampamenti in zona.

Stando alle segnalazioni di alcuni viaggiatori sono in particolare le ore notturne, in particolare a partire dalle 21, quelle in cui è possibile incontrare clochard e notare i punti di bivacco allestiti dagli stessi, a volte anche a ridosso dei binari stessi, comportando anche situazioni di disagio per i pendolari. Situazioni che si possono verificare anche in orari mattinieri: la foto che accompagna questo articolo infatti è stata scattata intorno alle 7:15 del mattino, un orario tra i più affollati per le stazioni ferroviarie, vedendo il transito sia di pendolari che si dirigono a lavoro sia di studenti che si dirigono a scuola o all'università, per non parlare anche dei turisti che, arrivati in città, vengono accolti da questi dormitori improvvisati fatti da vecchie coperte, sacchi a pelo e anche vere e proprie tende piantate nel mezzo delle banchine.

A quanto risulta al momento non si registrano situazioni di fatti violenti o simili, anche se torna come sempre la contrapposizione tra la questione socio-solidale e il tema del decoro urbano, oltre al malcontento dei passeggeri che lamentano il degrado a cui la stazione è sottoposta, evidenziando i potenziali pericoli della situazione e invocando un intervento pronto dalle autorità preposte.