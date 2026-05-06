Sanremo: abusivismo commerciale, controlli rafforzati nel weekend con sequestri e denunce tra i venditori irregolari (Foto)

Nel corso dell’ultimo fine settimana, caratterizzato da un forte afflusso di turisti a Sanremo, sono stati intensificati i controlli contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale. In campo le pattuglie in abiti civili dell’unità operativa antiabusivismo commerciale e polizia giudiziaria del Corpo, impegnate nel monitoraggio delle aree più frequentate.

Tra sabato e domenica, gli agenti hanno fermato tre soggetti stranieri intenti a vendere illegalmente articoli di pelletteria. In due casi, i fermati sono stati denunciati a piede libero poiché proponevano merce contraffatta, mentre nel terzo caso, trattandosi di prodotti privi di marchio, è scattata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, accompagnata dal sequestro della merce. Complessivamente sono stati sequestrati 83 articoli, tra borse, portafogli e occhiali riconducibili a note marche, per un valore di mercato stimato intorno ai 3.000 euro.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo volto a tutelare i consumatori e il commercio regolare, contrastando un fenomeno che tende a intensificarsi proprio nei periodi di maggiore presenza turistica.